eill、＜BLUE ROSE TOUR 2024＞追加公演を台湾と韓国で開催
eillが、9月からスタートする全国ツアー＜BLUE ROSE TOUR 2024＞の追加公演を台湾と韓国にて開催することを発表した。
初の台湾公演は、11月3日に台北のHANA Spaceにて開催。また11月23日と24日には、ソウルのmusinsa garageにて自身初のソウル2daysを開催することが決定した。
韓国公演のチケット販売スタートは7月31日19時から、台湾公演のチケット販売日程や詳細は追って公開される予定だ。
ニューシングル「BAE」は本日リリース。今作は5月にeillがタイに訪れた際にできた楽曲で、LAのサンタモニカビーチで現地の人々を集めて録音したクワイヤなどが入ったグローバルな楽曲に仕上がっている。eill Official YouTube Channelでは、Official Audioも公開されている。
13th Digital Single「BAE」
2024年7月24日(水)リリース
配信URL：https://lnk.to/eill_BAE
＜BLUE ROSE TOUR 2024＞
9/7（土）宮城・仙台darwin
開場16:30/開演17:00
9/14（土）愛知・名古屋ボトムライン
開場17:30/開演18:30
9/15（日）石川・金沢AZ
開場16:30/開演17:00
9/20（金）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:30/開演18:30
9/21(土）福岡・福岡DRUM Be-1
開場18:30/開演19:00
9/23(月・祝）広島・広島セカンドクラッチ
開場16:30/開演17:00
9/27（金）北海道・札幌Sound Lab mole
開場16:30/開演17:00
10/18（金）東京・東京国際フォーラム ホールC
開場18:00/開演19:00
【料金・券種】
[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 6,500円(税込)
[東京公演] 指定席 6,500円(税込)
お一人様4枚まで(分配可)
※未就学児のみでの入場不可。
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
※東京公演以外、別途ドリンク代
【公演に関するお問い合わせ】
北海道公演
マウントアライブ：TEL 050-3504-8700
（平日 11:00〜18:00）
宮城公演
ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000
（平日 11:00〜16:00）
石川公演
サウンドソニック：TEL 076-291-7800
（祝日を除く平日 10:00〜18:00）
東京公演
クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669
（月・水・金12：00〜16：00）
愛知公演
サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100
（12:00〜18:00）
大阪公演
サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400
（祝日を除く平日 12:00〜15:00）
広島公演
キャンディープロモーション広島：TEL 082-249-8334
（祝日を除く平日 11:00〜17:00）
福岡公演
BEA：TEL 092-712-4221
（平日 12:00〜16:00）
・NewSingle BAEリリース先行
受付期間：7/24(水)19:00〜7/31(水)23:59
当落発表：8/3(土)13:00
入金期間：8/3(土)13:00〜8/6(火)21:00
チケット販売サイト：イープラス
チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/
＜BLUE ROSE TOUR 2024＞追加公演
開催日：2024年11月3日（日）
開場時間：17:00
開演時間：18:00（時間調整の可能性あり）
会場：HANA Space
※チケット販売に関する詳細は後日発表
・eill BLUE ROSE TOUR 2024 in SEOUL(韓国公演)
開催日：2024年11月23日（土）、11月24日（日）
開場時間：18:00
開演時間：19:00
会場：musinsa garage
※7月31日(水)19時チケット販売スタート予定
※11月23日（土）と11月24日（日）は、それぞれ公演内容が異なります。
関連リンク
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