オーイシマサヨシが、8月28日に発売されるBlu-ray&DVD『オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜』のダイジェスト映像を公開した。ダイジェスト映像は、全21曲MC含めてノーカット完全収録されているBlu-ray&DVDより、「ギフト」「サインはB (TV size)」「uni-verse」、など10曲がダイジェストで編集されたもの。

Blu-ray&DVD『オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜』



2024年8月28日 発売【Blu-ray】PCXP-51078 / 8,250円(tax in)【DVD】PCBP-54636 / 8,250円(tax in)【CLUB014・イベント限定盤】BRXP-00039 / 12,000円(tax in)※ Blu-ray+2CD(LIVE CD付き)CLUB014先行受注期間:2024年7月26日(金)23:59まで▼CLUB014限定盤予約はこちらhttps://canime.jp/product/BRXP000000039/▼Blu-ray / DVD予約はこちらhttps://lnk.to/oishi_budokan【収録曲】・エンターテイナー・オトモダチフィルム・ギフト・好きになっちゃダメな人・死んだ!・なまらめんこいギャル・サインはB (TV size)・Hands・英雄の歌・碧い砲撃・枕男子 〜トライアングル by 大石昌良〜・楽園都市・エレクトリックパレード・インパーフェクト・UNION・uni-verse・Go EXCEED!!・君じゃなきゃダメみたい・僕らの箱庭・ドラゴンエネルギー・ようこそジャパリパークへ【特典】Blu-ray / DVD・特典映像:オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜 [Behind The Scenes]・フルカラーブックレット 34P・複製直筆コメント入りポストカード・特殊スリーブ仕様CLUB014・イベント限定盤・特典映像:オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜 [Behind The Scenes]・フルカラーブックレット 34P・CLUB014・イベント盤限定特殊スリーブ仕様・CLUB014・イベント盤限定複製直筆コメント入りポストカード・LIVE CD 2枚組(オーイシ武道館 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜)・LIVE CD フルカラーブックレット 28P