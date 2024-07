世界中で大人気の格闘ゲームが対戦カードゲームに！アソビション「Guilty Gear-Strive-ボードゲーム」日本語版

アソビションは、アークシステムワークスがアメリカのボードゲームパブリッシャーのLv99gamesとコラボし開発した、格闘ゲーム「Guilty Gear-Strive-ボードゲーム」の日本語版を発売します。

それに伴い、Makuakeにて2024年7月26日19:00より先行販売を開始します。

アソビション「Guilty Gear-Strive-ボードゲーム」日本語版

Guilty Gear-Strive-

■Guilty Gear-Strive-ボードゲームとは?

大人気格闘ゲーム、Guilty Gear-Strive-が2人用のカードゲームになりました。

総勢20人のキャラクターから好きなキャラクターのデッキを選んで対戦相手とバトルしましょう!

キャラクターカード

695枚のカードと、それぞれのキャラクター用のデッキボックス、プレイマットが付属します。

■ルール概要

このゲームは間合いと繰り出す技のスピードが重要なゲームです。

お互い戦闘に使用したいカードを1枚選び裏向けにセットします。

両プレイヤーがセットし終わったらカードをオープンしそれぞれのカードを処理していきます。

その際に処理する順番は、カード左側に記載されている「スピード」の数値が高いカードから処理することになります(同値は攻撃側が先に行動します)。

カード必殺技

攻撃をすることにより対戦相手にダメージを負わせることが出来ますが、その際に「与えられたダメージ」が「攻撃されたカードのガード値」を超えていた場合、相手は気絶状態になり、そのターン中は行動ができなくなります。

そのため、「ダメージは高いけれど、スピードが遅い」といったカードは相手との読み合いも重要になります。

事前にカード下段の効果を利用する「ブースト」をおこない、覚醒必殺技等に役立てることも可能です。

カード覚醒必殺技

また、キャラクターによって攻撃しやすい距離が異なるので、間合いを取ることも大切です。

その為に手番で戦闘をせず、自分のキャラクターを移動させることもできます。

ダメージで相手のライフ30点を削りきるか、相手のデッキが2回引き切られると、あなたの勝利です。

デジタルの世界からアナログの世界へ飛び出してきた「Guilty Gear-Strive-」を是非楽しんでください!

Let’sRock!

・プレイ人数:2人

・プレイ時間:15分

・対象年齢 :14歳以上

■プロジェクト概要

タイトル: 『Guilty Gear-Strive-ボードゲーム 日本語版』

実施期間: 2024年7月26日19:00〜2024年8月16日22:00

URL :

https://www.makuake.com/project/asobition03/

■リターン内容

【スタンダードエディション】

16,000円(税+送料込み)

・20キャラクター分のデッキボックス、キャラクターカード、通常技カード、必殺技カード、キャラクター早見表カード、覚醒必殺技カード

・シルバーコイン2枚

・オリジナルプレイマット

【コレクターズエディション】

28,000円(税+送料込み)

・スタンダードエディションの全ての内容物

+アクリル製のキャラクター駒20体

・追加のコイン4枚

・2枚目のプレイマット

特に『コレクターズエディション』を確実に手に入れられるのはこのプロジェクト中が最大のチャンスです。

