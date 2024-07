大阪府大東市は、2024年7月24日(水)からごみの減量化を目的に、大東市公式LINEに新機能「ごみ減量化ゲーム」を実装しました。

ゲームをプレイすることで楽しくごみの分別方法を覚えることができます。

正しくごみを分別して出すと、資源の再利用や焼却効率がよくなり、結果的にごみの量を減らすことができます。

大東市公式LINE「ごみ減量化ゲーム」

現在、近畿の受け入れ区域から発生した廃棄物は、大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックス最終処分場)が受け入れています。

令和14年度までは同センターでの受け入れが決定していますが、それ以降は処分場の容量を超えてしまうことから、さらなるごみの削減が求められているという状況です。

ごみの分別方法を分かりやすく周知するため、「ごみ収集カレンダー」を発行していますが、市民からの問い合わせも多く、どのように周知するかが課題となっています。

ごみの分別方法などは約3,000通りの種別におよび、複雑化していたため、それを効率よく市民の方に還元できないかを考えた結果、身近なアプリの1つであるLINEを使ったゲームを導入することで、楽しみながらごみの分別方法を知ることができるのではないかと考えた次第です。

■ごみ減量化ゲームの開始方法

メインメニューから「くらし→ゴミ」をタップすると、ゴミの分け方カードが表示されるので「ごみ減量化ゲーム」をタップします。

ごみ減量化ゲームの開始方法

■ごみ減量化ゲームの遊び方

画面上部から落ちてくるゴミをタップしたまま、指でスライドさせ正しいゴミ箱に持っていきます。

ライフが0になるとゲームオーバーです。

ゲームオーバーになると、自分のスコアが表示されます。

スコア記録ボタンをタップすると、地域ランキングに登録され、大東市ごみ減量化ゲームをプレイした人の中で順位を競うことができます。

トップ画面のスコアをタップすると、自分のハイスコアやランキングを確認することもできます。

※ゲームは、スマートフォンやタブレット端末など、タッチ動作ができるデバイスであれば利用可能です。

ごみ減量化ゲームの遊び方

■ごみ減量化ゲームの開発

「ごみ減量化ゲーム」は、自治体専用クラウドクラウドサービス「GovNext」(https://govnext.ficlab.jp/)のラインナップです。

株式会社福島情報処理センター(https://fic.co.jp/)

〒963-8025 福島県郡山市桑野三丁目18-24 TEL.024-923-2116

こちらからLINEの友だち登録をすると、ゲームをプレイできます

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゲームで楽しくゴミの分別を学ぶ!大東市公式LINE「ごみ減量化ゲーム」 appeared first on Dtimes.