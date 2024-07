◆Hey! Say! JUMP、“激レア”トーク公開

【モデルプレス=2024/07/24】Hey! Say! JUMPが7月24日、グループの公式YouTubeチャンネルを更新。8月21日発売のLIVE Blu-ray & DVD「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!」より、「全公演MCダイジェストちょい見せver」を公開した。今回の「全公演MCダイジェストちょい見せver」では、心から盛り上がるメンバーの様子をお届け。メンバーの仲の良さが存分に伝わるシーンから、コンサート会場ならではのファンとの掛け合いのシーンまで、PULL UP!ツアーのMCでしか見ることのできない“激レア”なメンバーの姿を、約1分30秒のダイジェストとして公開する。

◆公開MC一覧

◆LIVE Blu-ray & DVD「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!」詳細

全公演のMCをダイジェストにして収録するのは、Hey! Say! JUMPとしては今回が初めて。「ちょい見せver.」には入りきらなかった各公演のMCは、初回限定盤DVDに収録。「全公演MCダイジェスト」(初回限定盤のみ収録)本編では、各地の思い出を公演ごとに収録する。(modelpress編集部)・「ネガティブファイター」コールとの、感動のご対面(名古屋公演)・「キャー!」ポイント獲得チキンレースのお話(名古屋公演)・毎年恒例クリスマスプレゼント交換会報告(東京公演)・名探偵有岡爆誕!!?(東京公演)・知念トレーナーのスクワット講座(大阪公演)・伊野尾VS山田 知念への想いを叫ぶ!(大阪公演)・大量のアヒルに、究極のアイドル…情報過多!(福岡公演)初回限定盤(Blu-ray)・Blu-ray 2枚組三方背・デジパック仕様ライブフォトブックレット64P封入封入特典:コンサート楽屋にて開催「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」DISC1:LIVE本編DISC2:【特典映像】全公演MCダイジェストアンコール日替わり曲集ソロペアアングル3曲日替わり曲:Come On A My House/GIFT/ナイモノネダリ/Baby I Love You/Dreams come true/Snow White/Give Me Love/Chau#/エーデルワイス/Sing along/JUMPing CARソロペアアングル:VILLAIN(ソロアングル)/White Love(ソロアングル)/Evans Knot(ペアアングル)通常盤(Blu-ray)・Blu-ray 2枚組ポストカード3枚封入DISC1:LIVE本編DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!初回限定盤(DVD)・DVD 3枚組三方背・デジパック仕様ライブフォトブックレット64P封入封入特典:コンサート楽屋にて開催「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」DISC1:LIVE本編DISC2/3:【特典映像】初回限定盤(Blu-ray)の内容と共通通常盤(DVD)・DVD 2枚組ポストカード3枚封入DISC1:LIVE本編DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!LIVE TOUR PULL UP!本編収録内容サンダーソニアネガティブファイターPULL UPウィークエンダーMuah MuahファンファーレVILLAINDirty Innocenceあの日の夢を見させてよ恋をするんだときめくあなた我 I Need YouキミアトラクションSweet Chilli Sauceあの日の僕へEvans KnotWhite LoveウラオモテReady to JumpTiki DonMush up Medley (Ride With Me 「ありがとう」 世界のどこにいても ウィークエンダー Your Seed Entertainment)DEAR MY LOVERキミノミカタEN: 明日へのYELL/それぞれ。/春玄鳥/Come On A My House/だいすきなきみへ※特典映像の日替わり曲集には、LIVE本編収録の「だいすきなきみへ」は除く。詳細はStorm Labelsオフィシャルホームページ参照。【Not Sponsored 記事】