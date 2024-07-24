ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

レーンECBチーフエコノミスト、ECB・IMF合同会議「金融政策の径路」討論会参加



21:30

米卸売在庫（速報値）（6月）

予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)



22:45

カナダ中銀政策金利（7月）

予想 4.5% 前回 4.75%



米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）

予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)



23:00

米新築住宅販売件数（6月）

予想 65.0万件 前回 61.9万件

予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



25日

2:00

米5年債入札（700億ドル）



5:05

ボウマンFRB理事、ローガン・ダラス連銀総裁、イベント開会挨拶





ネタニヤフ・イスラエル首相、米議会で演説



※予定は変更されることがあります。

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