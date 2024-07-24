21:00　
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・IMF合同会議「金融政策の径路」討論会参加

21:30
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)

22:45
カナダ中銀政策金利（7月）
予想　4.5%　前回　4.75%

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）
予想　N/A　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　55.3（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.8（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米新築住宅販売件数（6月）
予想　65.0万件　前回　61.9万件
予想　3.4%　前回　-11.3%（前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

25日
2:00　
米5年債入札（700億ドル）

5:05　
ボウマンFRB理事、ローガン・ダラス連銀総裁、イベント開会挨拶


ネタニヤフ・イスラエル首相、米議会で演説

※予定は変更されることがあります。