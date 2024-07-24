ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・IMF合同会議「金融政策の径路」討論会参加
21:30
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（7月）
予想 4.5% 前回 4.75%
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）
予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（6月）
予想 65.0万件 前回 61.9万件
予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
25日
2:00
米5年債入札（700億ドル）
5:05
ボウマンFRB理事、ローガン・ダラス連銀総裁、イベント開会挨拶
ネタニヤフ・イスラエル首相、米議会で演説
※予定は変更されることがあります。
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・IMF合同会議「金融政策の径路」討論会参加
21:30
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（7月）
予想 4.5% 前回 4.75%
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）
予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（6月）
予想 65.0万件 前回 61.9万件
予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
25日
2:00
米5年債入札（700億ドル）
5:05
ボウマンFRB理事、ローガン・ダラス連銀総裁、イベント開会挨拶
ネタニヤフ・イスラエル首相、米議会で演説
※予定は変更されることがあります。