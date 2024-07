8人組グループ・Hey! Say! JUMPが8月21日に発売するLIVE Blu-ray & DVD『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!』から、「LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP! 全公演MCダイジェスト [ちょい見せ ver.]が公式YouTubeで公開された。今回の映像では心から盛り上がるメンバーの様子を届ける。メンバーの仲の良さが存分に伝わるシーンから、コンサート会場ならではの、ファンとの掛け合いのシーンまで。今ツアーのMCでしか見ることのできない激レアなメンバーの姿も(!?)。MC集をぎゅっと詰め込んだ、約1分30秒のダイジェストになっている。

全公演のMC をダイジェストにして収録するのはグループとして今回が初めて。このちょい見せver.には入りきらなかった各公演のMCは、初回限定盤でたっぷりと楽しむことができる。「全公演MCダイジェスト」(初回限定盤のみ収録)本編では、各地の思い出を公演ごとに収録。参加したファンはあの日の情景を思い出しながら、初めて見る方は新鮮な気持ちで楽しむことができる内容となっている。・ 「ネガティブファイター」コールとの、感動のご対面(名古屋公演)・ 「キャー!」ポイント獲得チキンレースのお話(名古屋公演)・ 毎年恒例クリスマスプレゼント交換会報告(東京公演)・ 名探偵有岡爆誕!?(東京公演)・ 知念トレーナーのスクワット講座(大阪公演)・ 伊野尾 vs 山田 知念への想いを叫ぶ!(大阪公演)・ 大量のアヒルに、究極のアイドル…情報過多!(福岡公演)