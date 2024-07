完熟オクラシードなど！ビーエイチエヌ「フェムケア向け原料」

ビーエイチエヌは、女性の健康・美容の課題をケアするフェムケア市場に活用可能なオリジナル原料の提案を強化します。

ビーエイチエヌは、女性の健康・美容の課題をケアするフェムケア市場に活用可能なオリジナル原料の提案を強化。

矢野経済研究所によると2022年のフェムケアの市場規模は前年比107.8%で推計695億100万円。

市場は3年連続で拡大しており、このトレンドは今後も続く見通しです。

オリジナル原料の開発を得意とするビーエイチエヌでは、フェムケア市場の拡大を見越し、フェムケア向け原料の開発に注力。

廃棄せざるを得ないオクラや、加工の段階で出た残さを有効活用したサステナブルな原料「完熟オクラシード」、「ツバキ種子エキス末」などをオリジナル原料として、フェムケア・美容商材を取り扱うブランドオーナーに対し、提案します。

ビーエイチエヌではその他にも、魚由来コラーゲンなど女性の美と健康に役立つ機能性素材の開発を行っており、拡大する市場の中、差別化できる原料で健康食品を開発したいという顧客の期待に応えていきます。

【ビーエイチエヌが開発した主なフェムケア素材】

■完熟オクラシード

・鹿児島県指宿市産の完熟したオクラから種子を取り出して有効成分を抽出したビーエイチエヌのオリジナル原料。

・収穫時期を逃し廃棄されていたオクラから作ったサステナブルな素材

・美肌に関する有効性を確認(肌のエラスチン保護効果、肌の弾力維持改善効果等) ※機能性表示食品対応

・睡眠の質改善効果を確認

加齢や生活習慣の乱れ等で睡眠の質が低下すると、ホルモン分泌の乱れや、肌の新陳代謝の低下による肌のエイジング(老化)などといった女性にとって気になる問題が現れてくることも少なくありません。

睡眠と美容の両側でケアすることができる「完熟オクラシード」は睡眠美容サプリ成分と呼ぶに相応しい原料です。

一日で大きく成長するオクラ

収穫時期を逃したオクラが畑に放置されている様子

肌の弾力を維持する効果を確認(完熟オクラシード)

睡眠の質を改善する効果を確認(完熟オクラシード)

■ツバキ種子エキス末

・国産のツバキ種子の、油を搾った後の残り粕を有効利用したビーエイチエヌのオリジナルのサステナブル原料

・血流改善効果(温熱効果)を確認 ※機能性表示食品対応

・美肌効果(肌の保湿、シワ改善、線維芽細胞賦活作用)を確認

・糖化抑制効果等の美容効果を確認

椿油の原料となるツバキの種子

ツバキ種子から油を搾った後の搾りカス

血流改善効果(温熱効果)を確認(ツバキ種子エキス末)

美肌効果を確認(ツバキ種子エキス末)

糖化抑制効果等の美容効果を確認(ツバキ種子エキス末)

熱を生み出す筋肉の量が比較的少ない女性は冷え性に悩むケースが多く、冬はもちろん、夏場の冷房も冷えの原因となります。

「ツバキ種子エキス末」は、冷えを感じやすく、美容ケアにも力を入れたい女性に最適な素材。

他にも、肥満予防効果(脂肪蓄積抑制効果、脂肪分解促進効果)を有することも確認されており、一つの素材で冷え性対策、美肌対策、脂肪対策の3つの対策が期待できることから、コスパの良い原料となっています。

