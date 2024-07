ふわしゅわ食感！プリン研究所「第3のプリン『エアリー』」

高級プリン専門店「プリン研究所」は、固め、なめらかに次ぐ「第3のプリン『エアリー』」を2024年7月24日〜7月30日に阪急うめだ本店B1スイーツイベントスペースにて先行販売を実施します。

プリン研究所「第3のプリン『エアリー』」

高級プリン専門店「プリン研究所」は、固め、なめらかに次ぐ「第3のプリン『エアリー』」を2024年7月24日〜7月30日に阪急うめだ本店B1スイーツイベントスペースにて先行販売を実施。

【プリン研究所のプリンの定義について】

同社ではプリンの定義を「タンパク質の熱凝固性で食感を作るスイーツ」としており、牛乳や乳製品(生クリームなど)、卵、砂糖、副材料(味、香り成分)を混ぜ合わせてオーブンなどで焼く、蒸すという、ごく一般的なレシピで作り上げ、その中でいかにおいしく作れるかを目指して商品づくりをしています。

そのため、小麦粉、コーンスターチなどの「でんぷん」、ゼラチン、寒天などの「凝固剤」を使用すると、食感が大きく変化してしまうため、プリンではないと考えています。

プリンを作る際は必ずその定義に則したプリンを作ることをルールとしています。

【「第3のプリン『エアリー』」について】

●固め派、なめらか派論争に新たな風を入れるべく開発

江戸時代に日本にプリンが伝来し、1993年に洋菓子店「パステル」がなめらかプリンの販売を開始して21年間、いろいろな味や組み合わせのプリンは販売されてきましたが、新たな食感のプリンは販売されてこなかったと思います。

いつしかプリンは「固め派」「なめらか派」に分かれ、「どっち派」論争が今も繰り広げられています。

それに終止符を打つべく、新たな食感のプリンの開発に着手し、何度も試行錯誤を繰り返して生み出されたのが、「第3のプリン『エアリー』」です。

●特許出願中の新技術による「ふわしゅわ」食感のプリン

「第3のプリン『エアリー』」の「ふわしゅわ」食感のプリンにするには、メレンゲの起泡性が重要です。

「ふわしゅわ」食感スイーツの代表として、小麦粉やコーンスターチ等のでんぷんを加えて作る「スフレ」や「パンケーキ」、ゼラチンや寒天等の凝固剤を入れて作る「ムース」が思い浮かびます。

しかしこれは同社のプリンの定義とは外れてしまっており、「プリン味」の商品になってしまいます。

プリン味の「スフレ・パンケーキ」、プリン味の「ムース」を作ることはパティシエからすれば難しくはないのですが、同社のプリンの定義に則した「ふわしゅわ」食感のプリンはパティシエから見ても、そう簡単なことではありません。

それもそのはずで、一般的に知られているオーソドックスなプリン生地にメレンゲを加えて加熱すると、分離したような「もろもろ」食感になってしまい、とても美味しいとは言えず、でんぷんや凝固剤を使用せずにメレンゲを入れて「ふわしゅわ」食感を作ることは不可能だと思われており、メレンゲ入りのプリンは誰も作ってきませんでした。

しかし、特殊な工程で、その不可能を可能にしたのが、「第3のプリン『エアリー』」です。

その技術は今までになく革新的であったことから、特許を出願しており、現在はその審査を待っています。

【阪急うめだ本店で販売予定のプリン】

●第3のプリン「エアリー」(阪急うめだ本店にて先行販売) 972円(税込)

●コーヒープリン「COE」(阪急うめだ本店限定) 2,160円

ペルーカップオブエクセレンス受賞の高品質なコーヒー豆を使用し、エスプレッソでコーヒーの良いところだけ丁寧に抽出したプリンです。

●抹茶プリン「おこい」9720円(税込)「おうす」5,400円(税込)

茶コンテストで何度も優勝した宇治「寺川大福園」の抹茶を使用。

抹茶プリンを作るためだけに茶道を修道し、工場に茶室を併設して抹茶を点ててからプリンと合わせました。

その味わいはまさに「食べるお抹茶」です。

●真・プリン「かため」「なめらか」 各1,080円(税込)

店主自ら日本全国を飛び回り、見つけ出した最高の素材をそのまま味わっていただけるシンプルなおいしさを追求したプリンです。

●コーヒープリン「プリンブレンド」1,188円(税込)「スペシャルティ」1,404円(税込)

京都「スペシャルティーコーヒーウニール」のコーヒーを使用。

上質なコーヒーの香りやフルーツのような酸味をそのままプリンで味わっていただくことができます。

●バニラプリン「マダガスカル」「タヒチ」 各1,188円(税込)

バニラの香りは産地で大きく違います。

その違いを知っていただきたくてこのプリンを作りました。

最高グレードのマダガスカル産、タヒチ産のバニラビーンズと生クリームがたっぷり入った濃厚なタイプのプリンです。

●紅茶プリン「アッサム」「アイリッシュモルト」 各1,080円(税込)

世界中の5つ星ホテルなどでもよく利用されるドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の紅茶を贅沢に使用したプリンです。

ロンネフェルトティーマイスターにご協力いただき、卵が入ってもしっかり紅茶の香りや味を感じられるよう、通常の3倍以上の茶葉を使用し、特別な温度管理をという特別な抽出法を確立しました。

●生粋〜KISUI〜 1,296円(税込)

国際プリン協会に協力いただき、全国のプリン好きにアンケートを実施。

その後試食会を重ね出来上がったプリン好きのためのプリンです。

つるんと昔ながらの固め食感で、ノンホモ牛乳のクリーム層が濃厚で、隠し味に沖縄県産の海塩を使用しました。

