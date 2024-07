バルサでの復活を期すFWアンス・ファティが再び負傷…アメリカツアーは欠場に

バルセロナは24日、同クラブに所属するスペイン人FWアンス・ファティ(21)が23日の練習中に右足裏を痛めたことを発表した。アンス・ファティは目前に迫っていたアメリカツアーを欠場。バルセロナに留まり、保存療法によって様子を見つつ、回復状況を見て復帰時期を判断することになる。バルセロナの下部組織から16歳でトップデビューを果たし、リオネル・メッシの着けていた「10番」を継承したアンス・ファティだったが、相次ぐ負傷もありシーズンを通して活躍することができず、昨季はレンタル移籍で三苫薫の所属するブライトンに加入。今季はハンジ・フリック新監督の下で再起を図ろうとしている矢先だった。

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx