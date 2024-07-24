BMSG POSSE第2弾シングル「MINNA BLING BLING」のMVプレミア公開決定！ビデオコンテも先行解禁

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■MVは、7月25日20時にBMSGオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開！

BMSG POSSEが、6月26日にリリースした第2弾シングル「MINNA BLING BLING（Prod. MONJOE）のMVが、7月25日20時にBMSGオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。

BMSG POSSEは、SKY-HIが主宰するマネジメント / レーベル「BMSG」が発足した自社レーベル「Bullmoose Records」から、ヒップホップ、R＆Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー。

MV公開に先駆けて今作用に制作されたMVのビデオコンテ（コンティニュイティ）が公開。コンテからは、MVが奇想天外の問題作となっていることが垣間見える。

リリース情報

2024. 06.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「MINNA BLING BLING（Prod. MONJOE）｣

2024.07.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「OVERDRIVE」

BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/