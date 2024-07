地球環境に貢献できるLED化！JLMA夏休みの自由研究を応援「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」

一般社団法人 日本照明工業会は、環境省が主導する「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(通称:デコ活)の取り組みに賛同し、LED照明に新たな価値をプラスしたLighting 5.0について、楽しく学びながら自由研究が完成する「JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』」の募集を開始しました。

JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』

■「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」実施の背景

JLMAは、環境省が主導する脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」アクションの一つである「照明をLEDに交換する」ことを推進するため、新たに「わが家まるごとLED化」というサイトを7月1日に新設しました。

今回、新たにLED照明に「健康」「安全」「快適」「便利」という新たな価値をプラスした「Lighting 5.0」についてより深く知っていただくため、「Lighting 5.0」について楽しく学びながら、夏休みの自由研究が完成する自由研究応援企画「JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』」の募集を開始しました。

■「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」に関して

「JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』」では特設サイトで自由研究シートをダウンロードして、特設サイトのステップに沿って自由研究シートを記入していくだけで、誰でも簡単に自由研究が完成します。

あらためて家の照明に目を向けていただき、地球環境に貢献できるLED化について考える機会となります。

また、自由研究シートを応募した中から、優秀賞として10名様にAmazonギフトカード10,000円分の賞品もあります。

■「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」の進め方

(1)自由研究シートをダウンロード

自由研究を進めるための自由研究シートをダウンロードして、ステップに沿って記載していくだけで自由研究が完成します。

また、自由研究シートは記入例もあるので参考にしながら進めていくことができます。

自由研究シート

(2)ステップ1 研究テーマ

自由研究のテーマ「明るいだけじゃない?最新の『あかり』の『進化』を研究しよう!」を自由研究シートのテーマに記載して自由研究がスタートします。

ステップ1 研究テーマ

(3)ステップ2 学んでみよう

ステップ2では特設サイト上にLighting 5.0までの照明の歴史、電気を使うとどうして環境に良くないのか、LED照明のメリットなど、最新の照明に関する様々な情報があるので、特設サイトで学んだことを自由研究シートに記入していきます。

ステップ2 学んでみよう

(4)ステップ3 調べてみよう

ステップ3では色々なことを調べてみます。

家の照明の数や種類を実際に調べて、家にある蛍光灯器具・白熱灯器具の照明をLED器具に交換したら、どのくらい電気の使用量が変わるのか自由研究シートに記入していきます。

また、大人の人に話を聞いたり、実際に電気屋さんに行って調べたことも自由研究シートに記入していきます。

LED器具に交換した際の電力量の変化や、CO2削減量は、特設サイトの「わが家まるごとLED化シミュレーション」を使って簡単に調べることができます。

ステップ3 調べてみよう(1)

ステップ3 調べてみよう(2)

(5)ステップ4 考えてみよう

ステップ4では、ステップ3までに学んだことを活かして、理想の「あかり」がある部屋をイメージして自由研究シートに絵を描きます。

描いた絵について言葉でも説明を記入します。

ここまで記入したら自由研究は完成です。

ステップ4 考えてみよう(1)

ステップ4 考えてみよう(2)

(6)ステップ5 応募してみよう

完成した自由研究シートは特設サイトから応募することができます。

応募作品の中から優秀賞を受賞した10名様にAmazonギフトカード10,000円分が進呈されます。

■夏休みの自由研究を応援「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」応募要項

名称:

夏休みの自由研究を応援「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」

応募期間:

2024年7月22日(月)〜9月6日(金)

応募対象:

小学校1年生〜6年生

テーマ:

照らすだけじゃない?最新の「あかり」の「進化」を研究しよう!

応募方法:

特設サイトにて自由研究シートをダウンロードし記入のうえ、応募フォームより期日までにご応募ください。

特設サイト:

夏休みの自由研究を応援「わが家の照明・Lighting 5.0化計画」特設サイト

https://www.jlma.or.jp/sp/lighting_action_2030/decokatsu/summer/

審査方法:

JLMA内委員会で審査を行います。

賞品:

優秀賞に選ばれた10名様にAmazonギフトカード10,000円分を進呈

※本キャンペーンは一般社団法人 日本照明工業会による提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

一般社団法人 日本照明工業会内 わが家の照明・Lighting 5.0化計画 事務局にお問合せください。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

結果発表:

受賞作品は「JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』」特設サイト内に公開します。

公開は10月初旬を予定しています。

個人情報の取り扱いについて:

入賞発表、作品集、作品展に展示、広告に使用する作品などには応募フォームに記載いただいた応募者様の氏名や都道府県名を明示させていただく場合があります。

他、詳細な個人情報の取り扱いについては、「JLMA夏休みの自由研究を応援『わが家の照明・Lighting 5.0化計画』」特設サイトを確認してください。デコ活とは、環境省が主導する脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動の愛称です。

今から約10年後、生活がより豊かに、より自分らしく快適・健康で、2030年温室効果ガス削減目標を同時に達成する、JLMAは新しい暮らしの中でも照明をLEDにすることを推奨しています。

■Lighting 5.0とは

JLMAが提唱・定義する新時代のあかりの概念。

従来のあかるさを得るためだけの照明ではなく、「健康」「安全」「快適」「便利」な高付加価値な照明のこと。

人を中心に、さまざまなモノやコトとつながる、「Society 5.0」の社会に対応する次世代照明。

Lighting 5.0 がもたらす4つの価値

■その他補足

JLMAが提唱・推進する「Lighting 5.0」の詳細な情報は、LIGHTING ACTION for 2030スペシャルサイトもあわせて確認してください。

https://www.jlma.or.jp/sp/lighting_action_2030/

【一般社団法人 日本照明工業会について】

日本照明工業会は、地球環境に配慮したやさしい“あかり”の普及に努め、より安全で快適な生活環境を実現するとともに地球環境の向上に努めます。

照明業界の代弁者として、政府の成長戦略への取り組み、国内外のステークホルダーへの情報発信、交流、交渉を通じて、公平で健全な照明市場を形成し、照明業界の発展に貢献します。

企業名: 一般社団法人 日本照明工業会

代表者: 会長 西原 隆史

設立 : 2013年4月

URL :

https://www.jlma.or.jp/

本社 : 東京都台東区台東四丁目11番4号 三井住友銀行御徒町ビル 8階

