北海道にちなんで作られたミニ海鮮丼も！ダイヤモンド滋賀｢北海道フェア｣

ダイヤモンド滋賀では、ビュッフェを提供しているレストラン「マルセイユ」にて2024年7月13日(土)より北海道フェアを開催しています。

昨年大好評だった本フェアがブラッシュアップされて帰ってきました。

ダイヤモンド滋賀「北海道フェア」

北海道フェア詳細:

https://www.diamond-s.co.jp/shiga/news/detail.php?id=162

◆北の美味が勢揃い!北海道フェア

2023年も大好評だった自分で茹でてトッピングできる味噌ラーメンをはじめ、北海道ならではのメニューが並びます。

北海道にちなんで作られたミニ海鮮丼は、海鮮の彩りで見た目も美しい一品です。

豊かな農産物と地元のスパイスを組み合わせ、地元では多様なバリエーションが生まれているスープカレーもダイヤモンド滋賀らしいアレンジを効かせた一皿となり登場しています。

自分で作る味噌ラーメンイメージ

ミニ海鮮丼イメージ

スープカレーイメージ

他にも出汁がもち米に染みこんだ駅弁風いかめしや、北海道を代表する夏の味覚“トウモロコシ”をふんだんに使った冷製コーンスープなど、北海道旅行で味わいたいメニューが勢揃いしています。

締めには北海道発祥のシメパフェを。

フルーツやアイスなどトッピングをたくさん盛り付ければ、ビュッフェの締めくくりにぴったりなスイーツが完成します。

ドリンクも北海道らしさがあふれるハスカップ水やコーン茶を用意しています。

酎ハイも飲み放題ですので、お食事と合わせて楽しめます。

また鉄板焼きコーナーでは、“農業王国”と呼ばれる「十勝」で愛情たっぷりに育てられた「神居牛(かむいぎゅう)」を目の前で焼き上げます。

ステーキの美味しさを引き立たせるソースは、後味さっぱりのおろしポン酢と、玉ねぎとリンゴたっぷりの当ホテル特製オリジナルステーキソースの2種類を用意。

五感を刺激するメニューを味わえば、まさに北海道にいる気分に浸れること間違いなし!

ザンギやじゃがバタなど、お子様が楽しめるメニューもあるので、ご家族の皆様に満足いただけるビュッフェです。

アクアパレス

◆夏の思い出作りに!全天候型屋内プール「アクアパレス」

さらに2024年7月20日(土)〜8月31日(土)には、全天候型屋内プール「アクアパレス」がオープン。

流れるプールやジャグジーなど、多彩なプールを楽しめます。

2024年はご宿泊者様限定でナイトプールも営業しますので、一日中プールを満喫できます。

プールは日帰りでも利用可能です。

アクアパレスイメージ

広大な自然に囲まれ、ゴルフやテニスなどの屋外スポーツだけでなく、ビリヤードや卓球、カラオケなど屋内アクティビティ等、数々のエンターテインメントが揃うダイヤモンド滋賀で、この夏の思い出を作りませんか?

◆北海道フェア 詳細

開催期間 : 2024年7月13日(土)〜10月31日(木)

二部制/17:30〜・19:30〜

お食事料金 : 大人9,000円 子供3,500円

ご宿泊プランURL:

https://www.diamond-s.co.jp/shiga/stay/detail.php?id=90

◆アクアパレス 詳細

開催期間 : 2024年7月20日(土)〜8月31日(土)

料金 : ご宿泊当日・チェックアウト日いずれも

お一人様(3歳以上)600円/2歳以下は無料

ご宿泊者様用特設ページ :

https://www.diamond-s.co.jp/aquapalace-hotelguest/

外来のお客様用特設ページ:

https://www.diamond-s.co.jp/aquapalace-visiter/

