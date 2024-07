トカイナカ専用4wayバッグ抱っこ紐！いいじゃん三河「mom hug.バッグ」

いいじゃん三河は業界初!トカイナカ専用の4wayバッグ抱っこ紐「mom hug.バッグ」を2024年7月20日(土)にMakuakeにて先行販売を開始しました。

いいじゃん三河「mom hug.バッグ」

Makuake詳細:

https://www.makuake.com/project/momhug/

いいじゃん三河は業界初!トカイナカ専用の4wayバッグ抱っこ紐「mom hug.バッグ」を2024年7月20日(土)にMakuakeにて先行販売を開始。

都会と田舎の中間“トカイナカ”地域に住むフォロワー約3万人の声から、抱っこ紐を購入する時、「可愛さを追求すると使いづらい…」「使いやすさを追求した物だと可愛さが失われる…」といった不満を持っていることが明らかになりました。

そこで、多くのママが期待する機能性は保ちながら、なおかつ、可愛さも共存した“おでかけがぐっと楽しくなる”業界初!トカイナカ専用「4wayバッグ抱っこ紐」の製品を開発しました。

■約3万人のリアルな声を形にしたトカイナカ専用バッグ抱っこ紐

愛知県豊橋市は都会と田舎の中間都市「トカイナカ」地域です。

車社会なエリアなため、抱っこ紐は使いやすいけど、かさばる…、車の乗り降りが多く抱っこ紐の装着が大変…でも貴重品は持ちたい。

そんな想いを叶える抱っこ紐があれば、育児がもっと楽しくなると感じたのが商品開発のきっかけです。

気を付けたのは、自己満ではなく、同じようにトカイナカ地域に住んでいるママたちの使い勝手がよい商品にすることでした。

私、ジャンミカは2歳児を子育て中のママであり、普段Instagram(@iijan_mikawa)を用いた情報発信をしており、フォロワー約3万人の方から、ストーリーを活用していただいた多くの声を、商品開発に活かしています。

特に、一度完成し、商品の写真撮影等も全て終わり、商品販売の段取りを進めていましたが、フォロワー3名の方から抱っこ紐時のバッグ取っ手部分がむき出しだと使いづらいとの声をいただき、全て白紙にして、再度作り直しました。

上記含めて、7回もの試作(開発期間1年半)を重ねたため、多額の費用はかさんでしまいましたが、トカイナカに住むママが本商品を通じて、子供との楽しい思い出作りの1ピースになればと考え、一切の妥協を捨て、完成した業界初のトカイナカ専用バッグ抱っこ紐です。

フォロワー様の意見

■子育てママが女性としての可愛さ(おしゃれ心)を常に持ち続けられるデザイン

トカイナカ専用バッグ抱っこ紐を作り上げる最大のコンセプトは、子供との楽しい思い出作りの1ピースです。

この想いを形にするうえで、「子供も、ママも、楽しい」を大切にすることがトカイナカ地域に住むことの誇りや楽しさに繋がると考えています。

そこで、「子育て中であっても、女性としての可愛さ(おしゃれ心)を常に持ち続けられる」をキーワードに、(1)トートバッグ、(2)ショルダーバッグ、(3)ちょい抱きヒップシート、(4)手放しできる抱っこ紐の4wayで活用できるバッグ抱っこ紐が誕生しました。

また、2歳児を子育て中のママだからこそ感じる「バギーに乗るときに嫌がられたとき」、「お会計や改札を通るとき」、「抱っこで寝かしつけしたいとき」、「子供と手をつないで歩くときなど」といった、日々の子育てシーンで重宝できる抱っこ紐バッグを目指し、可愛さに加え、高い機能性や安全性にも徹底的に気を使っています。

デザイン性の高さと高い利便性の良いとこどりをするため、先ほど述べた2歳児のママでInstagram(フォロワー約3万人)を用いた情報発信者のジャンミカだけでなく、デザイナーママ、元保育士の現役ママと子育てのプロがタッグを組んで業界初トカイナイ専用抱っこ紐の商品開発に挑んできました。

4wayパターン写真

■高い機能性や安全性にも徹底的にこだわった5つのポイント

1:抱っこしやすいカンタン3step設計

抱っこは急にやってきます。

そこで、従来の抱っこ紐とはことなり、(1)バッグ背面からベルトを取り出す、(2)子供を抱っこする、(3)ベルトの長さを調整するのたった3stepで準備が完了できるカンタン設計となっています。

2:66kgまで耐えられる高い安全性

1-3歳のお子さんを想定していますが、66kg(24歳男性平均体重)まで耐えられるだけでなく、ベルトが外れてもお子さんが落ちないよう、安全フックも完備しており、高い安全性を実現しています。

3:子供に優しい

柔らかく、触りごこちのよいウエットスーツに使われているネオプレーン生地を採用。

さらに、子供がおしりを乗せる箇所にはウレタンクッション導入により、ママへの負担軽減を図っています。

4:ママに優しい

肩への負担を軽減するため、力量を分散してくれるウレタンクッション素材の採用、二股肩ベルトを採用しています。

さらに、全面にポケットを配置することで、抱っこしていても鍵やスマホをさっと取り出せる仕様になっています。

5:機能性も充実した大容量バッグ

子育て中のママは、オムツ、着替え、離乳食、タオル、おしりふき、水筒…など多くのかさばる荷物を持ち運ぶ必要があるため、マルっと全部入れられる「13L」の大容量バッグとなっています。

こだわりポイント

■商品概要

商品名 :mom hug.バッグ

サイズ(cm):(幅)32×(奥行き)13×(高さ)24

カラー :ベージュ/グレー

素材 :ネオプレーン生地

■プロジェクト概要

期間 : 2024年7月20日(土)〜2024年9月23日(月)

プロジェクト名: これひとつでおでかけ楽々♪大容量の4wayバッグ抱っこ紐

