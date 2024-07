人気商品がふっかつ！東雲堂「スライムにわかせんぺい」

福岡土産の定番「にわかせんぺい」を販売する東雲堂は、スクウェア・エニックスが運営するスマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」の「リアルおみやげプロジェクト」第三弾として共同開発した「スライムにわかせんぺい」を2024年7月26日から期間限定で再販売します。

東雲堂「スライムにわかせんぺい」

商品名 : スライムにわかせんぺい

販売期間: 2024年7月26日〜11月30日

価格 : 864円(税込)

詳細 :

https://store.toundo.co.jp

■企画背景

昨年大好評だった「ドラゴンクエスト×ロフト グッズキャラバン」が2024年も開催決定!

6年目となる2024年は「ドラゴンクエストウォーク×ロフト グッズキャラバン 2024」を、2024年7月26日(金)〜9月29日(日)まで開催します。

さらに期間限定でロフトの一部店舗にて、「ドラゴンクエストウォーク リアルおみやげプロジェクト」で共同開発された5商品をふっかつ販売する「リアルおみやげ物産展」を開催します。

ドラゴンクエストウォーク×ロフト グッズキャラバン 2024 詳細ページ

https://www.jp.square-enix.com/goods/dragonquest-loft2024

「ドラゴンクエストウォーク×ロフト グッズキャラバン 2024」の開催を記念して、「リアルおみやげプロジェクト」第三弾として共同開発した「スライムにわかせんぺい」を東雲堂直営店、福岡県内の取扱い店舗、オンラインショップにて期間限定販売します。

リアルおみやげ物産展

■商品特徴

福岡県産小麦粉とたっぷりの卵を使用して焼き上げた素朴な味のお煎餅です。

専用の煎餅機械でスライム型に焼き上げ、スライム独特の目は職人が1枚1枚手押しにて焼印を押し命を吹き込んでいます。

パッケージはスライムがにわか面をつけてインパクトがあり、また裏面は二〇加煎餅の意匠をいかしたデザインとなっています。

スライムにわかせんぺい 箱:表面

スライムにわかせんぺい 箱裏面

スライムにわかせんぺい 2

スライムにわかせんぺい製造風景

【ドラゴンクエストウォーク×ロフト グッズキャラバン 2024 リアルおみやげ物産展 詳細】

第1弾 開催店舗:梅田ロフト、栄ロフト 開催期間:2024年7月26日(金)〜8月4日(日)

第2弾 開催店舗:渋谷ロフト、横浜ロフト、大宮ロフト 開催期間:2024年8月23日(金)〜9月1日(日)

第3弾 開催店舗:モユク札幌ロフト、仙台ロフト 開催期間:2024年9月6日(金)〜9月15日(日)

第4弾 開催店舗:広島ロフト、天神ロフト、松山ロフト 開催期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

リアルお土産物産展 詳細ページ

https://www.jp.square-enix.com/goods/dragonquest-loft2024/campaign.html

■リアルおみやげプロジェクトとは

スマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」では、ゲーム内の「ランドマーク」と呼ばれる場所に実際に訪れることで特別なクエストを受注することができ、クリアすることで「おみやげ」と呼ばれるゲーム内アイテムを取得することができます。

その「おみやげ」を実際に作って再現していこうというプロジェクトが「リアルおみやげプロジェクト」です。

「スライムにわかせんぺい」は「リアルおみやげプロジェクト」として、ゲーム内のランドマーク「みずほPayPayドーム」を訪れ、クエストをクリアしてもらえるおみやげ(スライムにわかせんぺい)をリアルに再現したものです。

リアルおみやげプロジェクト公式サイトURL:

https://www.dragonquest.jp/walk/omiyage/

■ゲーム内で「スライムにわかせんぺい」の家具を手に入れよう

「ドラゴンクエストウォーク」のゲーム内でも「ロフトコラボキャンペーン」を開催!キャンペーンの報酬として、「スライにわかせんぺい」の家具が登場します。

さらにミッション報酬として、見た目装備「★4にわかなお面」も登場します。

ロフトスポットを巡って「スライムにわかせんぺい」の家具や見た目装備「★4にわかなお面」を手に入れよう!

開催期間:2024年7月25日(木)15:00 〜 9月30日(月)14:59まで

にわかなお面見た目装備

おみやげ家具

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

