屋外やスタジオでの撮影や編集作業がスムーズに！レオフォトジャパン【ノートPC用カスタムトレイ LCH-3シリーズ】

レオフォトジャパンは、【ノートPC用カスタムトレイ LCH-3シリーズ】を8月5日(月)に発売します。

三脚などに取り付けることでノートPCを固定。

屋外やスタジオなどでのテザー撮影や編集作業が行いやすくなります。

各種オプションの追加でより作業性が高まります。

<LCH-3/LCH-3SノートPC用カスタムトレイ>

ベースとなるノートPC固定パーツ。

5mmのアルミ合金からCNC加工されており、安定したプラットフォームを提供します。

6本の滑り止め付きネジで厚さ27mmまでのノートPCを固定可能。

1/4インチ、3/8インチネジを多数備え、様々なアクセサリーを取り付け可能。

ケーブル用の穴や持ち運び用の取っ手も備えています。

LCH-3はアルカスイス規格、1/4インチネジ、3/8インチネジ、スピゴットでの取り付けに対応。

LCH-3Sはスピゴット対応を省略することで薄型になっています。

LCH-3

LCH-3の取り付けイメージ

■LCH-3ノートPC用カスタムトレイ

希望小売価格(税込) :33,000円

幅 :460mm

奥行 :310mm

厚さ(PC固定ネジを除く):55mm

重量 :1,930g

JAN :4573138038130

■LCH-3S ノートPC用カスタムトレイ

希望小売価格(税込) :33,000円

幅 :460mm

奥行 :310mm

厚さ(PC固定ネジを除く):17mm

重量 :1,820g

JAN :4573138038147

<LCH-3-1カスタムトレイ用マウステーブル>

LCH-3、LCH-3S専用のマウステーブル。

赤外線マウス対応のプレートで、CNC加工の5mm厚アルミ製。

カスタムトレイの左右どちら側にも装着可能です。

■LCH-3-1カスタムトレイ用マウステーブル

希望小売価格(税込):10,560円

幅 :200mm(デスク部のみ)、

:320mm(突起部含む)

奥行 :150mm

重量 :400g

JAN :4573138038154

<LCH-3-2カスタムトレイ用カップホルダー>

LCH-3、LCH-3S専用のカップホルダー。

スライド機構を搭載しており、使わないときはトレイの下に収納できます。

カップホルダー内径は85mm。

■LCH-3-2 カスタムトレイ用カップホルダー

希望小売価格(税込):10,560円

幅 :155mm

奥行 :110mm

厚さ :63mm

重量 :230g

JAN :4573138038161

<LCH-3KIT>

LCH-3、LCH-3-1、LCH-3-2をセットにしたキットです。

■LCH-3KIT ノートPC用カスタムトレイキット

希望小売価格(税込):46,200円

重量 :2,560g

JAN :4573138038123

