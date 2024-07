ÁêÀî¼·À¥¤é7Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¥Þ¥Þ¡ù¥Û¥ê2024 ¡¼Season 4¡¼ Mama's Holiday SUPER LADY FESTIVAL

2024年10月13日(日)、東京・立川ステージガーデンにて、『ママ☆ホリ2024 ーSeason 4ー Mama’s Holiday SUPER LADY FESTIVAL』の開催が決定!

ママ☆ホリ2024 ーSeason 4ー Mama’s Holiday SUPER LADY FESTIVAL

2024年10月13日(日)、東京・立川ステージガーデンにて、永遠にときめくSUPER LADYアーティスト達による音楽イベント『ママ☆ホリ2024 ーSeason 4ー Mama’s Holiday SUPER LADY FESTIVAL』の開催が決定!

イベント『ママ☆ホリ』は「コロナ禍で大変な思いをしているママを元気づけたい!」と一母親でもあるロックシンガー・中村あゆみの発案&呼びかけにより2021年12月11日(土)からスタートしたママホリは2024年で4回目を迎えママはもちろん、パパや子どもたちも一緒に楽しめる、がんばる家族の休日恒例イベントとして、着実に定着しています。

4回目の開催となる今回のSeason4は、更にパワーアップ!

7名の豪華アーティストが一堂に集結、SUPER LADYアーティストによるライブパーフォーマンス&フェスです!!

『ママ☆ホリ2024 ーSeason 4ー Mama’s Holiday SUPER LADY FESTIVAL』公演情報

【出演者】

AI、相田翔子、玉城千春(Kiroro)、相川七瀬、hitomi、土屋アンナ、中村あゆみ

〔ナビゲーター〕野々村真

〔オーガナイザー〕中村あゆみ

ママホリ2024

【実施概要】

会場:東京・立川ステージガーデン

日時:2024年10月13日(日)開場16:00 開演17:00 ※20:00終演予定

一般(1F・2F) 10,000円-(全席指定・税込)

一般(3F)8,000円-(全席指定・税込)

小中学生(1F・2F)2,500円-(全席指定・税込)

※小中学生チケットは、1F・2F席のみとなります。

★ママホリ公式ホームページ

https://mamaholi.jp

【主催】ママホリ2024実行委員会/株式会社文化放送

【企画】株式会社Lady. A/株式会社オフィス・ダァグ

【制作】株式会社ホワイトページ

【後援】株式会社エフエム東京

【特別後援】立川市/立川商工会議所/立川観光コンベンション協会/立川青年会議所/立川商店街連合会

【支援団体】立川市ひとり親家庭福祉会 立川みらい

【チケット情報】

◆各プレイガイド先行抽選受付

【ママ★ホリ2024最速先行】※WEB 抽選受付 7月27日(土)12:00〜8月12日(月祝)23:59

https://w.pia.jp/t/mamaholi2024/

【チケットぴあ プレリザーブ】※WEB 抽選受付 8月17日(土)12:00〜8月22日(木)23:59

https://w.pia.jp/t/mamaholi2024/

【イープラス プレオーダー】※WEB 抽選受付 8月17日(土)12:00〜8月22日(木)18:00

https://eplus.jp/mamaholi-2024/

【ローソンチケット プレリクエスト】※WEB 抽選受付 8月17日(土)12:00〜8月22日(木)23:59

https://l-tike.com/mamaholi/

【8月31日(土)10:00〜 一般発売】※WEB&店頭 先着受付

●チケットぴあ Pコード:276-662

https://w.pia.jp/t/mamaholi2024/

●イープラス

https://eplus.jp/mamaholi-2024/

●ローソンチケット Lコード:73352

https://l-tike.com/mamaholi/

