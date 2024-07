【サンリオキャラクターズ ベビールームコレクション】7月下旬 発売予定価格:1個500円

ケンエレファントは、カプセルフィギュア「サンリオキャラクターズ ベビールームコレクション」を7月下旬に発売する。価格は1個500円。

本商品はサンリオキャラクターズをかわいい赤ちゃんのすがたでフィギュア化したもの。手のひらサイズで、ラインナップにはマイメロディやハローキティ、ポムポムプリンなどが登場。それぞれベビーベッドやミルクセットなどベビー用品がセットとなっており、かわいらしさが表現されている。

マイメロディとベビーベッド

ハローキティとラトルとミルクセット

ポムポムプリンとベビーチェアーとおせんべい

シナモロールとおやつセット

リトルツインスターズと星のクッション

販売場所:

全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店、ケンエレスタンド秋葉原店・新橋駅店・グランスタ八重北店・Echika fit東京店・エキュート 上野店・JR名古屋駅店・横浜赤レンガ倉庫店・札幌ステラプレイス店・ASTY京都 八条東口店、ケンエレラグーンなど

