¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö¥×¥í¡ª¡×¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¸«¤¿²¬µÜÍèÌ´¡¢°¤Éô¸²Íò¤é¶¦±é¼Ô
¿å¥É¥é25¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1 »þ¡Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬Éô¤ÎÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢²Î¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤¹¤ëÊ¡ß·ÐÒ¤µ¤ó¡¢¹Ä´õ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ß·ÐÒ¡õ¹Ä´õ¤¬¿¶ÉÕÃ´Åö¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ
¡ÖÀÄ½Õ¥ß ¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè3ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Ê¡ß·¤µ¤ó¤È¹Ä´õ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖREX¡×¤È¤·¤ÆËÜºî¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ß·¡Ö±é½Ð¤Î¿¢ÌÚ¹ë¤µ¤ó¤«¤é¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸µ¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ë¤µ¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÈÍÙ¤ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡£Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡¢¤¤¤¤±öÇß¤Î¤È¤³¤í¤ò¼è¤Ã¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ä´õ¡Ö¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ë¤µ¤ó¤È¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Í¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¥ê¥Ï¤Î»þ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´10ÏÃ¤Ç1ÏÃ¤Ë¤Ä¤³Ú¶Ê¤¬6¶Ê¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£M¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè3ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½60¶Ê¤¯¤é¤¤¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶Ê¿ô¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¶Ê¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¡ß·¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥¸¤«!?¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè1ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¥¥ã¥¹¥È¤È¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ß·¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤Æ¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤ÆºîÉÊ¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤«¤éºî¤ë²áÄø¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÍè¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡ß·¡Ö±é¤¸¤ëÂ¦¤Î»þ¤Ë¡¢¡È±é½Ð²È¤Ï¡¢¤³¤¦¸«¤»¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè5ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢ÆüÈæÌîÎùÌò¤Î²¬µÜÍèÌ´¤µ¤ó¡¢²»±©æÆÉñÌò¤Î°¤Éô¸²Íò¤µ¤ó¡¢°ìËÜÌÚ²íÌéÌò¤ÎÎ©²ÖÍµÂç¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
Ê¡ß·¡ÖÍèÌ´¤Ï¡¢¿§¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÇò¡É¡£²¿¿§¤Ë¤Ç¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÅº¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤ÄÍèÌ´¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤â¾Ã¤µ¤º¤Ë²¿¤«Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ËÍ¤ä¹Ä´õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¹Ä´õ¡Öº£²ó¤Ï³Ú¶Ê¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤òÂçÎÌ¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤¬Â¾¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤ÍèÌ´¤äÍµÂç¤¯¤ó¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤·¡¢¸²Íò¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ê¡ß·¡Ö¸²Íò¤Ï¡¢¤â¤¦ËÍ¤é¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÙ¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥¤»Êý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤ë¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö³Ð¤¨¤âÁá¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¥×¥í¡É¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÆü¤è¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë¿¶¤êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È·ë¹½È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸²Íò¤Ï±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤°¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êµ¯¤³¤·¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£æÆÉñ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡ÖÍµÂç¤¯¤ó¤âÍèÌ´¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÉñÂæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¹Ä´õ¡Ö¤³¤Î5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÍµÂç¤¯¤ó¤¬¥À¥ó¥¹Îò¤Ï°ìÈÖÃ»¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÍµÂç¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¤¤¤¸¤ê¤â¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè1ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Ê¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉô¤Îºî¶ÊÃ´Åö¡¦Ä¹Êö¿µÂÀÏº¡¢¹Ä´õ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ó¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆâµ¤¤ÊÉâ±ÀÌµÁÐ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
Ê¡ß·¡Ö¿µÂÀÏº¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ¢Êý¤Ë¶á¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬1¿Í¤¤¤¿¤é½õ¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¹Ä´õ¡Ö¿µÂÀÏº¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤¤¤¿¤éÂ¿Ê¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í(¾Ð)¡×
Ê¡ß·¡Ö³Ø¥é¥ó¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ë¥á¥¬¥Í¡£ÍÙ¤ë»þ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò³°¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¥â¥Æ¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×
¹Ä´õ¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌµÁÐ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÂ¤ß¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â½ÐÍè»ö1¤Ä1¤Ä¤Ë¼«Á³¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¤¹¤´¤¯¹Ä´õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ëÌò¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡×
ÌÀÆü¸ø³«¤Î¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¡Ö¤â¤¦1²óËÍ¤é¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡½¡½REX·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤ÇÂè1¡Á4ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
º£Ìë¤Î¿å¥É¥é25¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1 »þ¡ËÂè5ÏÃ¤Ï¡©
Âè5ÏÃ
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿Ãæ´Ö¿³ººÅöÆü¡£
¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤àÉô°÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢²»³Ú¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿µÂÀÏº¡ÊÊ¡ß·ÐÒ¡Ë¤Ï¡¢²È¤Ë¼è¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¿³ºº¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡ª¡©
¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢³û»ÖÅÄ¡Ê²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡Ë¤¬¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÉô¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅÚ»º¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿ÌµÁÐ¡Ê¹Ä´õ¡Ë¤¬³ê¤Ã¤ÆÂ¤òÇ±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞî±ÂæËÜ¤òÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡ª
¤½¤·¤ÆÃæ´Ö¿³ºº¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ê¡ß·ÐÒ¡Ê¤Õ¤¯¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¡Ë
1995Ç¯10·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¡¢REX¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£3ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢2005Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ÈÅìµþ¤Î¿Ø¡É¡×¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í-the Musical-¡×¡¢¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×Rule the Stage¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢ÉñÂæExperimental Theater¡Ö·ë¹çÃË»Ò¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï½Ð±é¤Ë²Ã¤¨REX¤È¤·¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¡£ËÜºî¤Ç¶¦±é¤Î²¬µÜÍèÌ´¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë BOOK OPERA¥¯¥ë¥àÆ¸ÏÃ¡Ö¥±¥ê¥Ê¥Ä¥¹ ¡Á¼·É¤ÌÜ¤Î»Æ»³ÍÓ¡Á¡×¤Î¿¶ÉÕ¡¢°¤Éô¸²Íò¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Ç¤â¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¡£10·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¡£
X¡§@fukuzawayuu
Instagram¡§@yuu_fukuzawa
¹Ä´õ¡Ê¤³¤¦¤¡Ë
1997Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¡¢REX¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖWorld of Dance¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Á¥¢ÃË»Ò‼¡×¡¢ÉñÂæÈÇ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤È¥¢¥Ë¥Þ¥ëÏÇÀ±¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¢AKB48¡¢ 7ORDER¡¢ WATWING¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ë¤Ã¤«¤êÀÄ¹¾ Ã±µ³½Ð¿Ø¡¢Ìî³°·à¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È ¥¤¥ó ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
X¡§@koki_azuma
Instagram¡§@koki_azuma
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÀ¥½ã¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ß·ÐÒ¡õ¹Ä´õ¤¬¿¶ÉÕÃ´Åö¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ
½Ð±é¡õ¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÆóÅáÎ®
¡ÖÀÄ½Õ¥ß ¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè3ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Ê¡ß·¤µ¤ó¤È¹Ä´õ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖREX¡×¤È¤·¤ÆËÜºî¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹Ä´õ¡Ö¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ë¤µ¤ó¤È¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Í¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¥ê¥Ï¤Î»þ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´10ÏÃ¤Ç1ÏÃ¤Ë¤Ä¤³Ú¶Ê¤¬6¶Ê¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£M¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè3ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½60¶Ê¤¯¤é¤¤¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶Ê¿ô¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¶Ê¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¡ß·¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥¸¤«!?¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè1ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¥¥ã¥¹¥È¤È¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ß·¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤Æ¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤ÆºîÉÊ¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤«¤éºî¤ë²áÄø¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÍè¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡ß·¡Ö±é¤¸¤ëÂ¦¤Î»þ¤Ë¡¢¡È±é½Ð²È¤Ï¡¢¤³¤¦¸«¤»¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¶¦±é¼Ô¤Î°õ¾Ý
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè5ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢ÆüÈæÌîÎùÌò¤Î²¬µÜÍèÌ´¤µ¤ó¡¢²»±©æÆÉñÌò¤Î°¤Éô¸²Íò¤µ¤ó¡¢°ìËÜÌÚ²íÌéÌò¤ÎÎ©²ÖÍµÂç¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
Ê¡ß·¡ÖÍèÌ´¤Ï¡¢¿§¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÇò¡É¡£²¿¿§¤Ë¤Ç¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÅº¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤ÄÍèÌ´¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤â¾Ã¤µ¤º¤Ë²¿¤«Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ËÍ¤ä¹Ä´õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¹Ä´õ¡Öº£²ó¤Ï³Ú¶Ê¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤òÂçÎÌ¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤¬Â¾¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤ÍèÌ´¤äÍµÂç¤¯¤ó¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤·¡¢¸²Íò¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ê¡ß·¡Ö¸²Íò¤Ï¡¢¤â¤¦ËÍ¤é¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÙ¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥¤»Êý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤ë¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö³Ð¤¨¤âÁá¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¥×¥í¡É¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÆü¤è¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë¿¶¤êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È·ë¹½È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸²Íò¤Ï±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤°¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êµ¯¤³¤·¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£æÆÉñ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡ÖÍµÂç¤¯¤ó¤âÍèÌ´¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÉñÂæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¹Ä´õ¡Ö¤³¤Î5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÍµÂç¤¯¤ó¤¬¥À¥ó¥¹Îò¤Ï°ìÈÖÃ»¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÍµÂç¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¤¤¤¸¤ê¤â¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×Âè1ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Ê¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉô¤Îºî¶ÊÃ´Åö¡¦Ä¹Êö¿µÂÀÏº¡¢¹Ä´õ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ó¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆâµ¤¤ÊÉâ±ÀÌµÁÐ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
Ê¡ß·¡Ö¿µÂÀÏº¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ¢Êý¤Ë¶á¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬1¿Í¤¤¤¿¤é½õ¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¹Ä´õ¡Ö¿µÂÀÏº¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤¤¤¿¤éÂ¿Ê¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¹Ä´õ¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í(¾Ð)¡×
Ê¡ß·¡Ö³Ø¥é¥ó¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ë¥á¥¬¥Í¡£ÍÙ¤ë»þ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò³°¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¥â¥Æ¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×
¹Ä´õ¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌµÁÐ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÂ¤ß¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â½ÐÍè»ö1¤Ä1¤Ä¤Ë¼«Á³¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¡Ö¤¹¤´¤¯¹Ä´õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ëÌò¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡×
ÌÀÆü¸ø³«¤Î¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¡Ö¤â¤¦1²óËÍ¤é¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡½¡½REX·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤ÇÂè1¡Á4ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
º£Ìë¤Î¿å¥É¥é25¡ÖÀÄ½Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£ oddboys¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1 »þ¡ËÂè5ÏÃ¤Ï¡©
Âè5ÏÃ
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿Ãæ´Ö¿³ººÅöÆü¡£
¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤àÉô°÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢²»³Ú¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿µÂÀÏº¡ÊÊ¡ß·ÐÒ¡Ë¤Ï¡¢²È¤Ë¼è¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¿³ºº¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡ª¡©
¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢³û»ÖÅÄ¡Ê²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡Ë¤¬¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÉô¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅÚ»º¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿ÌµÁÐ¡Ê¹Ä´õ¡Ë¤¬³ê¤Ã¤ÆÂ¤òÇ±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞî±ÂæËÜ¤òÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡ª
¤½¤·¤ÆÃæ´Ö¿³ºº¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ê¡ß·ÐÒ¡Ê¤Õ¤¯¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¡Ë
1995Ç¯10·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¡¢REX¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£3ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢2005Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ÈÅìµþ¤Î¿Ø¡É¡×¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í-the Musical-¡×¡¢¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×Rule the Stage¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢ÉñÂæExperimental Theater¡Ö·ë¹çÃË»Ò¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï½Ð±é¤Ë²Ã¤¨REX¤È¤·¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¡£ËÜºî¤Ç¶¦±é¤Î²¬µÜÍèÌ´¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë BOOK OPERA¥¯¥ë¥àÆ¸ÏÃ¡Ö¥±¥ê¥Ê¥Ä¥¹ ¡Á¼·É¤ÌÜ¤Î»Æ»³ÍÓ¡Á¡×¤Î¿¶ÉÕ¡¢°¤Éô¸²Íò¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Ç¤â¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¡£10·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¡£
X¡§@fukuzawayuu
Instagram¡§@yuu_fukuzawa
¹Ä´õ¡Ê¤³¤¦¤¡Ë
1997Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¡¢REX¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖWorld of Dance¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Á¥¢ÃË»Ò‼¡×¡¢ÉñÂæÈÇ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤È¥¢¥Ë¥Þ¥ëÏÇÀ±¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¢AKB48¡¢ 7ORDER¡¢ WATWING¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ë¤Ã¤«¤êÀÄ¹¾ Ã±µ³½Ð¿Ø¡¢Ìî³°·à¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È ¥¤¥ó ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
X¡§@koki_azuma
Instagram¡§@koki_azuma
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÀ¥½ã¡Ë