映画『アメイジング・スパイダーマン2』に登場したスパイダーマンがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXシリーズにラインナップ入り。MAFEX初期にリリースされたものから関節構造や造形が変更されている。『アメイジング・スパイダーマン2』は2014年の映画。クモの力を得た青年ピーター・パーカーがヒーローのスパイダーマンとなり活躍する。マーベルコミックスの『スパイダーマン』シリーズを原作としており、アンドリュー・ガーフィールドがピーター=スパイダーマンを演じた。

MAFEXはメディコム・トイが展開するアクションフィギュア。マントやパーカーなどを除いて、基本的には衣服も樹脂で成形するタイプだ。人間大男性キャラの場合は全高約16センチ前後。スパイダーマンなど小柄設定キャラや女性キャラは約15センチの場合もある。『アメイジング・スパイダーマン2』のスパイダーマンはMAFEXの初期にラインナップされていたが、今回は関節構造や造形を見直した新規アイテムになっている。「MAFEX THE AMAZING SPIDER-MAN」は全高約15.5センチ。頭部パーツ2種。ウェブ(クモ糸)パーツ各種や手持ち用マスクパーツも同梱されており、劇中の様々なシーンが再現可能だ。クリア成形の可動式ディスプレイスタンドも付属する。2025年5月リリース予定だ。MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021年)には、ガーフィールドが演じるピーターが登場。最終決戦ではMCU世界本来のピーター(演:トム・ホランド)、さらにまた別の世界から来たピーター(演:トビー・マグワイヤ)と協力する。その際のスーツは、今回のMAFEXとほぼ同じデザインになっている。MAFEXでは、「MAFEX SPIDER-MAN INTEGRATED SUIT」(演:トム・ホランド)が2025年4月、「MAFEX FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN」(演:トビー・マグワイヤ)が2024年12月リリース予定。劇中で、英語文法の本則とは異なる「スパイダーマンズ」と呼ばれた彼らを揃えたい方は、アニメージュプラスの過去記事やメディコム・トイの公式サイトでそれぞれの情報もチェックしていただきたい。MAFEXはスパイダーマン以外にも、アメコミを原作とする映画やアメコミのコミックス版のキャラを数多くラインナップするシリーズだ。今回は「MAFEX KNIGHTMARE THE JOKER (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」の情報も公開された。映画『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』に登場した、バットマンの仇敵ジョーカーを再現。銃やバール、座りポーズ用の交換用スカートパーツも付属する。2025年5月リリース予定。さらに直近の2024年7月には、下記アイテムもリリース予定。MAFEX SPIDER-MAN (Miles Morales) RENEWAL Ver.MAFEX SPIDER-MAN (Peter B. Parker) RENEWAL Ver.MAFEX CAPTAIN AMERICA (Classic Suit)スパイダーマン2体はアニメ映画『スパイダーマン:スパイダーバース』から。いずれもスパイダーマンスーツは樹脂製で、その上に布製の服を着せられる。以前リリースされたアイテムのリニューアル版だ。キャプテン・アメリカは、『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』に登場した、第二次世界大戦当時のスーツを着た姿が再現されている。(C) MARVEL (C) 2024 CPIIる場合あり。