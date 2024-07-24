¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡àÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¶µ·±á¤ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÀ¸¤«¤¹¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê£²£´ÆüÈ¯¡ÛÂîµåÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤Ïà£³Ç¯Á°¤Î¶µ·±á¤òÀ¸¤«¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹£´²óÀï¤Ç³Ê²¼¤Î¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Áª¼ê¤ËÇÔÀï¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£²£´Æü¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»öÁ°¹ç½É¤Ç·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÆÊ¢¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¡£¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤è¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏµÞ·ã¤Ê¶ÛÄ¥¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÉÝ¤µ¤ÏËÍ¤ÏÅìµþ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡£¡ØÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢Åìµþ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ê¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀµÄ¾¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤ËÆþ¤ì¤ÐÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½é¿Ø¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡£¡Ö°ìÈÖ¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âÎý½¬¤·¤¿¤·¡¢»Ä¤ê£²Æü´Ö¤ÇµÍ¤á¤ë¤È¤³¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£