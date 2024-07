【コミックマーケット104】会期:8月11・12日会場:東京ビッグサイト 西展示棟3ホール開催時間:10時30分~16時

Yostarは、8月11・12日に開催予定のイベント「コミックマーケット104」で配布するノベルティ情報を公開した。

イベント当日、会場内のYostarブースでは同社運営タイトルである「アズールレーン」、「ブルーアーカイブ」、「アークナイツ」などのキャラクターがデザインされたショッパーが配布される。Yostarブースの場所は東京ビッグサイト 西展示棟3ホール 企業ブース No.1111となる。

また、ブースではミニゲームも実施され、参加者にはステッカーやうちわといった景品も用意される。

□Yostar「コミックマーケット104」出展決定 特設ページ

