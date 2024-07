藤井 風の最新曲「Feelin’ Go(o)d」が7月26日(金)0時に配信リリースされることが決定した。これにともなってカバーアートが公開となっている。8月24日および25日に日産スタジアムで開催される<Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Go(o)d”>のライブタイトルにも冠された「Feelin’ Go(o)d」は、昨年2023年リリースの「花」同様、サウンドプロデューサーにA. G. Cookを迎えてロサンゼルスで制作された楽曲だ。ミュージックビデオのディレクションは、藤井 風作品の数多くを手掛けているMESSが監督を務めた。

■「Feelin’ Go(o)d」MVプレミア公開直前生配信

配信開始:7月25日(木)23時45分



■「Feelin’ Go(o)d」MV YouTubeプレミア公開

配信開始:7月26日(金)0時



■最新曲「Feelin’ Go(o)d」

2024年7月26日(金)配信開始

配信リンク:https://Fujii-Kaze.lnk.to/FeelinGood



■<Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”>

8月24日(土) 日産スタジアム

8月25日(日) 日産スタジアム

open16:00 / start17:45 / 20:15終演予定

▼チケット

・指定席 \11,000

・親子席 親 \11,000 / こども \5,500

・ハート席(障がい者手帳をお持ちの方対象) 大人 \5,500 / こども 無料

・車いす席 \11,000

https://fujiikaze.com/feelingood/



ミュージックビデオのYouTubeプレミア公開は最新曲「Feelin’ Go(o)d」リリース同様、7月26日0時より。また、リリース直前にはYouTube生配信も行われる予定だ。以下に、「Feelin’ Go(o)d」に関する藤井 風のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆This feelin' good song could've been out last summer or so but the universe says now is the time,so here we are.As a result this single ended up being like a little dessert after releasing 4 meals (singles).Hope it tastes good for ya.本当なら去年の夏とかにリリースされてたかもしれなかった曲だけど、運命の導きによって今になりました。結果的に、4つのシングルをリリースした後の、かわいいデザートみたいな曲になりました。お口に合えばいいな^^◆ ◆ ◆