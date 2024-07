人事の仕組み作りを解説する無料オンラインセミナー！サービス・イノベーション『「人事部のない会社」のための人事の仕組み作り　〜人事機能を強化して戦略の実行力を改善するポイント〜』

サービス・イノベーションは、2024年8月5日(月)12:00〜13:00に『「人事部のない会社」のための人事の仕組み作り 〜人事機能を強化して戦略の実行力を改善するポイント〜』を開催します。

サービス・イノベーション『「人事部のない会社」のための人事の仕組み作り 〜人事機能を強化して戦略の実行力を改善するポイント〜』

日時 : 2024年8月5日(月)12:00〜13:00

開催形態: オンライン(Zoom)

■セミナーについて

「人や組織が大事」と思いながら、人事専門の人材を配置できない中堅・中小企業様は多いのではないでしょうか。

しかし、企業が成長するためには人や組織がより成果を出すための効果的な人事機能や仕組みを社内で構築することが不可欠です。

このセミナーでは、成長期・変革期を迎える「人事部のない」中堅・中小企業様がさらに成長するために取り組むべき組織強化施策や必要な人事機能について伝えられます。

成長企業こそ人事機能を強化することで経営戦略の実行力が向上し、さらなる成長を実現することができます。

本セミナーでは、売上が上がり、社員が増えると起こりがちな組織的課題や成長の壁、それに対する対策をわかりやすく解説します。

また、若手社会人の声を活用しながら今後の組織作りの示唆を提示します。

※定員になり次第締め切りとさせていただきます。

■プログラム

・中堅・中小企業を取り巻く人材市場の動き

・企業規模別・嵌まりがちな組織課題

・戦略の実行力を上げるのに人事の強化が必要な理由とは

・中小企業に必要な人事機能とは

・評価制度は必要か?採用・育成と組み合わせた組織強化戦略

※内容は一部変更の可能性があります。

予め、ご了承ください。

■登壇者

梅村 征敏

大学卒業後、大手ウェディング会社入社。

最年少で社長賞、初の社長賞3冠、マネージャーに就任し、集客レコードを達成。

また、不振の旗艦店の責任者に抜擢され、50名超の組織における業績のV字回復を牽引した。

MBA(経営学修士)を取得した後、経営コンサルティング会社に入社。

急成長するスタートアップや中堅企業を事業、組織の両面から支援。

数々の社内表彰を受賞し、最速で事業部長に昇進。

その後、サービス・イノベーションを創業し、新規事業と中堅・中小企業向け経営コンサルティングに従事する。

ドラッカー塾でドラッカー・マネジメントを学ぶなどマネジメントの基本と原則を大切にしたコンサルティングスタイルが特徴。

小崎 智之

大学卒業後、ベンチャーのフランチャイズ支援企業に入社。

その後保険事業のスタートアップに参画し、創業メンバーとして直営店部門の事業部長をしながら新卒採用・中途採用・社員育成に従事する。

その後、経営コンサルティング会社に入社し、梅村と共に中堅・中小企業の成長支援に取り組みながら、スタートアップから大手企業までの組織開発コンサルティングにも従事。

サービス・イノベーションに参画後はコンサルティング部門のトップとして経営支援を行う。

