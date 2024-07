「韓国行くなら！」APOKI ベストスポットを総まとめ＜K-Tour最終回＞

◆APOKIが選んだ「また行きたいBESTスポット」3選

Kstyleをご覧の皆さん、こんにちは!APOKIです!Kstyleで皆さんと出会って、あっという間に3年が経ちましたね……!今日を最後に、APOKIのK-Tourは最終回を迎えることになりました。最終回では何を語ればいいか悩んでいた中、今まで紹介した場所のうち、「BEST3」を4つのテーマで選んでみました!まず初めは今まで訪れた場所の中で、最も思い出に残った風変わりな場所を選びました。



◆APOKIが選んだ「BESTグルメ」3選

第2位「プンニョン米農産(풍년쌀농산)」

第3位「サランバンカルグクス(사랑방칼국수)」



◆APOKIが選んだ「BESTカフェ」3選

第1位「all that coffee(올댓커피)」(allthatcoffee)



◆APOKIが選んだ「紆余曲折だった撮影地」3選

第1位「仁王山」

第2位「正東津」

第3位「スターバックス」

住所:17, Saeori-ro 161beon-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Koreaソウルからちょっと離れた場所に位置するこの場所は、京畿道(キョンギド)にあります。とても広く異色的な空間で、入って出る瞬間まで余韻が残る場所です!音楽鑑賞と物思いにふけるための場所なので、館内は飲み物を販売しておらず、入場の際に水1本が配られます。クラシックやジャズが好きで、静かな時間を過ごしたい方におすすめです。住所:161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea今はなき70〜80年代の雰囲気の街とレトロな小物を見ることができる「7080思い出の街」です。「国立民俗博物館」の中にあります。もしタイムマシンに乗って過去への旅行が実現するとしたらこんな感じかな? と思ってしまうほど、良く再現されています。誰でも無料で気軽に観覧できるのでおすすめです! 小さな“街”ですが、見どころ満載です。住所:6 Chome-5-1 Minamiaoyama, Minato City, Tokyo 107-0062 Japan今年春ごろに番外編として行った東京・南青山にある「根津美術館」です。展示はもちろん、都会とは思えないほど清々しく涼しい場所です。池や庭が生き生きとしています。歩いてみて、根津美術館の広さに驚きました。大人気スポットということでとても賑わっていました。当日、すごく混んでいて入れなかったカフェも利用してみたいと思っています。住所:6, Hangang-daero 40ga-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Koreaこの日は天気に恵まれ、お店の雰囲気も良く、料理も非常に美味しいという三拍子が揃ったため、より思い出に残っています!大人気店であり、味は保証済みです。料理の満足度はもちろん、旅行している気分まで味わえる場所なのでぜひみなさんも訪れてみてください。住所:32, Bukchon-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Koreaやっぱり韓国は粉食(プンシク)も欠かせないですよね! 精米所から始まって粉食店となったお店なのでこちらも味は保証済みです! 先日来韓した俳優ティモシー・シャラメが訪れたことで、さらに有名になりました。値段もお手ごろなので、全メニューを注文してみるのもいいかもしれません!住所:46, Toegye-ro 27-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea日本の方が好きな韓国料理の中で「タッカンマリ」は欠かせないですよね! タクペクス(鶏の白熟)が食べることのできる「サランバンカルグクス」をおすすめします。40年以上運営されているローカル店です! セレブの訪問が多く、TV番組でもたくさん紹介されていて、不動の人気を誇っています。 最近は、ユ・ジェソクさんがMCを務めている「暇さえあれば」というバラエティ番組でも紹介されました。住所:108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea「all that coffee」は複数の店舗を運営していますが、私が訪問したのは汝矣島(ヨイド)・THE HYUNDAI SEOUL店です。いつも混んでいるので、待つことも多いですが、エスプレッソの味を教えてくれたカフェなので本当におすすめしたいカフェです!クリームが乗っているのが特徴でさらっと飲めます。セットで出てくる小さなバゲットともよく合います!住所:35-5, Gangnam-daero 160-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Koreaそして2位はここ! ドーナツ専門店「オールド・フェリー・ドーナツ」です。カフェでもありますが、ドーナツが美味しすぎて皆さんにおすすめしたいと思った場所です。ドーナツブランドとしてはすでに有名な場所なので、馴染みのある皆さんもいらっしゃるかと思います。もちっとしたパンと甘いクリームが本当に美味しいです。ドーナツ一つとっても種類がたくさんあることを「オールド・フェリー・ドーナツ」で知りました。ドーナツの中で私のおすすめは、ピスタチオとピーナッツバター! 甘いものが大好きな人向けです。住所:37, Gangnam-daero 162-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea店名にもなっている「エスプレッソカフェ」を選びました! このお店は、エスプレッソの味と店の雰囲気も最高の空間です。俳優アル・パチーノがニューヨークのとあるカフェでエスプレッソを飲んでいる姿からインスピレーションを受けてオープンしたお店だそうです。エスプレッソも本当においしく、豊富なメニューもおすすめポイントです。また高級感のあるインテリアや所々に置いている素敵な小物を見るのも楽しいです。かっこいい雰囲気の中でエスプレッソを楽しみたい方なら「パチーノエスプレッソバー」に行ってみてください。そして最後に選んだ順位は……!住所:San2-1, Muak-dong, Jongno-gu, Seoul, Republic of Koreaなぜ大変だったのかお察しできる場所ですよね……? それは登山です!ソウルで登山をするために、多くの人が訪れる「仁王山」です。登山初心者が入門する場所としてちょうど良いと聞いて、出発前まで甘く見ていました。てっぺんを目指してスタート! しましたが、やはり山は山でした……。猛暑の中、大変な思いをしながら頂上まで登りました。ですので、最も記憶に残る場所です! 皆さんが登山をされる際は、余裕を持って計画し、水分補給も忘れずに……!住所:17, Jeongdongyeok-gil, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea国内での長距離撮影の中で、思い出に残っている正東津(チョンドンジン)への汽車旅行! 正東津を選んだ理由にはビハインドがあります。それは初めてヒッチハイクをしたからです……!当日は雨が降っており、冷たくて寒い冬でしたが、よりによって撮影を終えた場所が山の上でした。人の気配もなく、タクシーもない中、偶然に近くを通りかかった町の人が駅まで乗せてくれたという温かいエピソードがあります。そのあと奇跡的に列車に乗れたあの日の思い出が蘇ります……!24-11, Daeseomun-gil, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea1960: 3, Gosanja-ro 36-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea145-35, Jamwon-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Koreaスターバックスを3位に選んだ理由は……それはそれは“移動動線”です!京東市場(キョンドンシジャン)から北漢山(プカンサン)まで移動する際に“地球”のタクシーを利用しましたが、これまでに最も長くタクシーに乗った日ということで思い出に残っています!今までのソウルでの撮影の中で移動時間を含めると動線が最も複雑だった日なので3位に選びました。こうしてAPOKIの「BEST3」を全て選んでみましたが、皆さんのお気に入りの場所はありましたか?私は1つずつ整理してみると追憶に抱かれました……。3年間の春夏秋冬、皆さんに素敵な場所を紹介できて光栄でした。皆さんの韓国旅行にちょっとでもお役に立てたのかなと思うと胸がいっぱいになりました。今まで私が紹介した記事をたくさん読んで、愛していただきありがとうございました。また何かしら機会がありましたら、皆さんの前へじゃーんと現れるかもしれないので待っていてください!!それでは……APOKIのK-Tourはここまで! アンニョン!

【APOKI プロフィール】

宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」で、バーチャルK-POPアーティスト。2019年2月よりYouTube、TikTokを中心にK-POPやグローバルヒット曲のダンス・歌カバーで注目を集める。



2021年2月に「Get It Out」でデビュー。これまで5作のシングルをリリースし、アーティスト、またインフルエンサーとして活動している。2023年11月10日には待望の初の1stフルアルバム「Earth Space Time」がリリース! 時空を超えて宇宙と地球、リアルとバーチャルを行き来するAPOKIの旅の物語を楽しんでほしい。



