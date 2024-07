ベネリックは、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Cafe (カービィカフェ)」の新店舗「Kirby Cafe OSAKA(カービィカフェ オオサカ)」を2024年秋に、大阪・大丸心斎橋店(本館9階)にオープンする。「Kirby Cafe OSAKA(カービィカフェ オオサカ)」「カービィカフェ」は人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェ。「もしもカービィの世界にカフェがあったら」というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当のカービィ、そしてコックカワサキがおもてなしする。

TOKYO、HAKATAに続き、常設3店舗目となる「カービィカフェ OSAKA」では、「星のカービィ」の世界をイメージした店内で、「ワドルディのおひるねオムライス」や「ヘンケイ! くるまほおばりケーキ」などの人気メニューのほか、OSAKA限定メニューも提供する。「Kirby Cafe OSAKA(カービィカフェ オオサカ)」また隣接区画に、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズを取り扱う 「Kirby Cafe THE STORE OSAKA(カービィカフェ ザ・ストア オオサカ)」 を同時にオープンする。「Kirby Cafe THE STORE OSAKA(カービィカフェ ザ・ストア オオサカ)」 」(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.