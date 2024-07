白濱亜嵐が、ALAN SHIRAHAMA名義での12ヶ⽉連続リリース作品第7弾「MACARONI CHEESE」を7⽉26⽇にリリースすることが発表された。第7弾の今作は、自身初となるドラムンベースというジャンルでの制作。今まで以上に強烈なベース音により、フロアが大盛り上がりする様子が想像できる楽曲に仕上がった。まさにALAN SHIRAHAMA のスタイルの確固たる存在を見せつける作品と言える。

リリース情報



7th Digital Single「MACARONI CHEESE」(読み:マカロニ チーズ)

2024年7月26日(金)Release

各国0:00〜配信開始(LDH Records)



【Streaming & Download】

https://lnk.to/alan-macaronicheese



・リリース記念キャンペーン

https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=47833



・12ヶ月連続リリース ダウンロードキャンペーン

https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=47832

7th Digital Single「MACARONI CHEESE」(読み:マカロニ チーズ)2024年7月26日(金)Release各国0:00〜配信開始(LDH Records)【Streaming & Download】https://lnk.to/alan-macaronicheese・リリース記念キャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=47833・12ヶ月連続リリース ダウンロードキャンペーンhttps://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=47832

ALAN SHIRAHAMAは「可愛いタイトルとジャケ写なのに音が可愛くないギャップをやりたかったので上手く形になって嬉しいです。疾走感と躍動感の上に“ワルさ”を乗せた様な曲になっています」とコメント。重めのシンセでのメロディーラインから、ドラムンベースならではのベース音の展開、さらには攻撃的な⾳の鳴りの良さもこの曲の聴きどころの一つとなっている。そして、リリースを記念して今回もキャンペーンの実施が決定。詳細は各SNS、公式HPをチェック。12ヶ⽉連続リリースも中盤にかかり、ALAN SHIRAHAMAのスタイルの原点「 This is my BASS STYLE 」を表現した後半戦にも期待が高まる。現在、世界のDJランキングを決めるDJ MAGの投票『DJ Mag Top 100 DJs』も行われている。世界に挑戦しているALAN SHIRAHAMAを応援してみては。投票は9月11日まで。◆ ◆ ◆◾︎ALAN SHIRAHAMA コメント今回はドラムンベースに初めて挑戦しました。いつもは曲ができてからタイトルを決めるのですが、今回は曲よりも先にMACARONI CHEESEというタイトルとジャケ写を決めてから曲を作りました。可愛いタイトルとジャケ写なのに音が可愛くないギャップをやりたかったので上手く形になって嬉しいです。ドラムンベースは世界的にも色んなDJがプレイしていて流行っているという事もありますが自分のDJのスタイルでもよくプレイする事があったので、その時に自分の曲があればと思い制作しました。サウンドとしては攻めの姿勢を意識して曲の構成も一曲丸々流して使える仕様にしました。ドロップ一発目の音がかなりインパクトとそこからの緩急があって気に入っています。疾走感と躍動感の上に「ワルさ」を乗せた様な曲になっています。◆ ◆ ◆