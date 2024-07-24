羊文学、TVアニメ『【推しの子】』第2期ED主題歌「Burning」を8月CDリリース
羊文学の新曲「Burning」が、7月より放送中のTVアニメ『【推しの子】』第2期エンディング主題歌として起用されている。同楽曲が8月28日にCDリリースされることが決定した。
◆羊文学 画像
完全生産限定盤としてリリースされるCDは、主人公アクアのアニメ描き下ろしイラストで彩られた7inchレコードサイズの紙ジャケット仕様だ。CDとBlu-rayの2枚組で、CDには「Burning」(English ver.)や(Acoustic ver.)を含む計5曲を収録。Blu-rayには「Burning」MVとアニメのノンクレジットエンディングが収録される。
■CD「Burning」
2024年8月28日(水)発売
【完全生産限定盤(CD＋Blu-ray)】
予約リンク：https://fcls.lnk.to/zYSvyM
▼CD収録内容
1. Burning
2. Burning (Anime ver.)
3. Burning (English ver.)
4. Burning (Acoustic ver.)
5. Burning (Instrumental)
▼Blu-ray収録内容
1. Burning [Music Video]
2. TVアニメ「【推しの子】」第2期ノンクレジットエンディング
▼Streaming / Download
2024年7月3日(水)先行配信開始
配信リンク：https://fcls.lnk.to/Burning
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
■＜羊文学 TOUR 2024 “soft soul, prickly eyes”＞
09月02日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月05日(木) 愛知・Zepp Nagoya
09月06日(金) 大阪・Zepp Namba
09月08日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
09月13日(金) 北海道・Zepp Sappro
09月20日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
09月21日(土) 熊本・KUMAMOTO B.9V1
09月23日(祝/月) 香川・festhalle
09月27日(金) 石川・EIGHT HALL
09月29日(日) 新潟・NIIGATA LOTS
10月02日(水) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
10月03日(木) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
▼チケット
1階スタンディング：￥6,000(1D別/税込)
2階指定：￥6,500(1D別/税込)
※TOKYO GARDEN THEATER公演：全席指定：￥6,800(税込)
（問）スマッシュ 03-3444-6751
【一般発売＆10月3日追加公演オフィシャル二次先行受付中】
・e+：https://eplus.jp/hitsujibungaku/
・LT：https://l-tike.com/hitsujibungaku/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
Advance Ticket Sales：https://w.pia.jp/a/hitsujibungaku24eng/
■ライブ映像作品(Blu-ray・DVD)／アナログ盤ライブアルバム『横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」』
※タイトルや収録楽曲など後日改めて発表
【映像作品(Blu-ray / DVD)】￥5,500+tax
【アナログ盤(ブラックヴァイナル2枚組予定)】￥6,000+tax
【デラックスエディション(LP(2枚組)＋Blu-ray(DVD)+特典)】￥14,000+tax
・アナログ盤の予約： https://fcls.lnk.to/dksTRl
・映像作品の予約：https://fcls.lnk.to/Wixxsj
・デラックスエディションの予約：https://fcls.lnk.to/KpGPZD
※各チェーン、商品カートが上がり次第の受付開始
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