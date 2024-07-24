¡È¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡É¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·î¡Á¶âÍËÆü8»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿»ûÅÄ¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÂç¿Í¤Ë¡¢»ûÅÄ¿´¤Î»ÒÌò»þÂå¢ª¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤Û¤ÉÎÁÍý¹¥¤¤Ê»ûÅÄ¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ï¥²¥¹¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢MC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ä¥²¥¹¥È¤Î»³¸ýÃÒ½¼¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤é¤È¼Ì¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¡£»ûÅÄ¤Ïº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´Å¤ß¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤½éÏ·¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×½Ð¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¤À¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ê¤ã»ä¤âÇ¯¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¡¢2008Ç¯06·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß18ºÐ¡£ÀèÆü¡¢Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¤Ç40¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤¿¿ÈÄ¹¤¬¡¢¡Öº£¤â¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡µîÇ¯¤À¤±¤Ç12¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼ñÌ£¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤â¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖNHK¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nhk_asaichi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÂç¿Í¤Ë¡¢»ûÅÄ¿´¤Î»ÒÌò»þÂå¢ª¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤Û¤ÉÎÁÍý¹¥¤¤Ê»ûÅÄ¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ï¥²¥¹¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢MC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ä¥²¥¹¥È¤Î»³¸ýÃÒ½¼¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤é¤È¼Ì¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¡£»ûÅÄ¤Ïº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´Å¤ß¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¡¢2008Ç¯06·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß18ºÐ¡£ÀèÆü¡¢Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¤Ç40¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤¿¿ÈÄ¹¤¬¡¢¡Öº£¤â¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡µîÇ¯¤À¤±¤Ç12¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼ñÌ£¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤â¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖNHK¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nhk_asaichi¡Ë