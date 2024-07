【実食レポ】クア・アイナ史上最も辛いグルメバーガー！『チリハラペーニョバーガー』

ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、『チリハラペーニョバーガー』が登場!

ハラペーニョとハバネロソースを組み合わせた、爽快な辛さがやみつきになるハンバーガーを紹介していきます。

クア・アイナ『チリハラペーニョバーガー』

販売期間:2024年7月17日(水)〜 10月8日(火) 終了時期は変更になる場合があります

販売店舗:日本国内のクア・アイナ全店

今回紹介する『チリハラペーニョバーガー』は、クア・アイナ史上最も辛いハンバーガー。

6種類の香辛料を絶妙にブレンドし、ひき肉のゴロゴロ感が楽しめるよう、こだわり抜いた特製の旨辛「オリジナルチリミートソース」とハワイ生まれのスパイシーなソースを使用。

さらに、酸味と辛さのバランスがよいハラペーニョ、スッキリとした爽やかな辛さのハバネロソースをプラスしています。

香味野菜の風味がきいたバーベキューソースにハラペーニョとハバネロのソースが加わり、後味ピリッとシャープな味わいに!

ガーリック、フライドオニオン、ディルの香りと旨みが詰まった特性スパイスのザクザク食感も楽しい、暑い夏にぴったりのバーガーです。

爽快な辛さがやみつき!

クア・アイナ『チリハラペーニョバーガー』の紹介でした。

※価格はすべて税込です ※価格・内容は予告なく変更する場合がございます

