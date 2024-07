SKID ZERO主催イベント『TOKYO ZERO -Hybrid scene- vol.2』が、2024年9月19日に渋谷 WWW Xにて開催される。

SKID ZEROは、多様化していくアーティストの音楽活動を支えるため、音楽制作からイベントの開催、プロモーションプランニングといった面まで幅広い活動を行っているチーム。2024年2月にはChevon、Dannie May、DeNeelの3組のバンドと共に『TOKYO ZERO TOUR 2024』の開催、3月にはシンガーズハイやトンボコープら計15組のバンドが出演した『SKID ZERO pre. TOKYO ZERO FESTIVAL 2024』を開催してきた。

今回はのライブイベントは、異なるジャンルにおいて異彩を放つ気鋭のアーティストを組み合わせて、これまでに見た事の無い“Scene”(光景)を生み出していくことをテーマに開催。フレンズ、TOSH、Geloomy、Deep Sea Diving Club、NEWLY、お風呂と街灯が出演する。

(文=リアルサウンド編集部)