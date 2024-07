FANTASTICSとKID PHENOMENONによるコラボMVの撮影現場に、エムオン!が密着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、その瞬間を記録する、エムオン!のドキュメンタリー『1:Re(ファーストリアクション)』

アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、その瞬間を記録する、MUSIC ON! TV(エムオン!)で放送中のドキュメンタリー『1:Re(ファーストリアクション)』。

第2弾となる今回は、EXILEの想い、信念を受け継ぐダンス&ボーカルグループ、FANTASTICSが登場する。

番組では、8月7日にリリースされるアルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』に収録される新曲「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」のMV撮影に完全密着。貴重なシーンが目白押しの60分となる。

LDH史上最大規模のオーディションから誕生した、平均年齢17歳の7人組ダンス&ボーカルグループ、KID PHENOMENONとのコラボレーションとなった本作。

番組では、2組が初めて顔を合わせる瞬間や撮影の合間に交わす“世代ギャップ浮き彫り”の先輩後輩トーク、ステージでは決して見られないメンバーの貴重なオフショットなどが届けられる。

現実と非現実を往来する壮大なセットを舞台に、初めて繰り広げられる“FANTASTICS vs KID PHENOMENON”によるパフォーマンスバトルを、舞台裏まで完全独自カメラで密着。

早朝から続いた撮影も日が暮れ、幻想を纏った夕暮れ“マジックアワー”の下、FANTASTICSメンバーが初めて見せる表情にも注目だ。

番組情報

MUSIC ON! TV『1:Re ~FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影~』

07/30(火)22:30~23:30

再放送:08/08(木)24:00~25:00

MUSIC ON! TV『FANTASTICS特集』

08/07(水)23:30~24:00

リリース情報

2024.07.17 ON SALE

MINI ALBUM『Temporal Transition』

2024.08.07 ON SALE

ALBUM『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』

番組詳細はこちら

https://www.m-on.jp/program/detail/1re-fantastics-2407/

KID PHENOMENON OFFICIAL SITE

https://www.kidphenomenon.jp/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168