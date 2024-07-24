大塚愛、大人モードの「さくらんぼ」を『TFT』で一発撮りパフォーマンス
■大塚愛自身が「さくらんぼ」の楽曲をテーマに描いた油絵作品を装飾した空間で演奏
大塚 愛が、『THE FIRST TAKE』に再登場（※7月24日22時よりプレミア公開）。
現在300万回以上再生されている「プラネタリウム」に続く第2弾は、彼女の最大のヒット曲「さくらんぼ」を、ジャズを基調にリアレンジした、大人の雰囲気を漂わせる「さくらんぼ―カクテル―」バージョン。
「さくらんぼ」の楽曲をテーマに大塚 愛自身が描いた油絵作品を装飾した空間で一発撮りのパフォーマンス。
なお、「さくらんぼ」の油絵作品は、現在開催中の彼女の初の個展『AI OTSUKA 20th ANNIVERSARY ART EXHIBITION AIO ART supporting radio J-WAVE』（東京・スパイラルガーデンにて7月29日まで開催）にて展示されている。
リリース情報
2024.07.17 ON SALE
MINI ALBUM『AIO ART』
※個展パンフレット（24ページ） + CDミニ・アルバム
※個展会場及び、mumo shopにて限定販売中
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
大塚 愛 個展の詳細はこちら
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-garden/ai-otsuka
『AIO ART』 mumo shopの販売ページはこちら
https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=352926&categ_id=
大塚 愛 OFFICIAL SITE
https://avex.jp/ai/