韓国のガールズグループ・KARAが24日、1年8ヶ月ぶりの新曲「I Do I Do」をリリースし、表題曲のミュージックビデオ(MV)が公開された。同シングルには、2019年に亡くなったメンバー、ク・ハラさんが生前に録音した声を加えた“6人完全体”の新曲「Hello」日本語バージョンも収録されている。新曲「I Do I Do」をリリースしたメンバーがコメントを寄せ、現在療養中のリーダー、ギュリは「新曲『I Do I Do』は、私たちとファンの皆さんが一緒にいればどんな事も乗り越えられる、といった前向きなエネルギーを込めた曲です。KARAが久しぶりに夏の曲を出すことになりました。皆さんたくさん愛してください!」と呼びかけ。

スンヨンはMVについて「今までのダンスを中心にしたKARAのMVとは違って、メンバーの美しさ、演技する姿をたくさんご覧になれると思います。とても暑いですが、私たちのMVと一緒に涼しい夏を過ごしましょう!皆さんたくさん期待してください!」とのコメントを寄せた。日本限定販売となる「I Do I Do」国内盤シングルCDは、メンバー別ジャケット5種と通常盤1種の計6形態。メンバー別トレーディングカードや、来日公演会場でKARAに応募抽選で会える特典会に参加できる「特典会参加抽選券」が封入されている。8月14日には来日記念盤も発売となり、付属Blu-rayには「I Do I Do」MVとビハインド映像が収録される。KARAは今作を携え、8月17日から9年ぶりとなる日本コンサートツアー『KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”』を開催する。■KARAコメント▼ギュリ新曲「I Do I Do」は、私たちとファンの皆さんが一緒にいればどんな事も乗り越えられる、といった前向きなエネルギーを込めた曲です。KARAが久しぶりに夏の曲を出すことになりました。皆さんたくさん愛してください!▼スンヨン今回の「I Do I Do」のミュージック・ビデオでは、今までのダンスを中心にしたKARAのMVとは違って、メンバーの美しさ、演技する姿をたくさんご覧になれると思います。とても暑いですが、私たちのMVと一緒に涼しい夏を過ごしましょう!皆さんたくさん期待してください!▼ニコル私たちが9年ぶりにKARASIAを開催することになりました。私たちがまたアリーナでカミリアの皆さんに会えると思うととても胸がいっぱいです。皆さんと楽しい時間が過ごせるようにすごく頑張って準備しているので、たくさん期待して、たくさん会いに来てくださいね!▼ジヨン日本のみなさんにあいさつできるのがうれしいですし、9年ぶりに開催されるKARASIAを私たちもすごく楽しみにしています。私たちの曲全部聞いたほうがいいと思います!どの曲を披露するかわからないのでぜひ全部聞いておいてくださいね!▼ヨンジまずは8月の夏をまだちゃんと感じられてなかったので、「暑いやん!」そんな暑い雰囲気を感じるために日本に出発してみたいと思います。