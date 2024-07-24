¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²£ÉÍ¡¦ÄÇÌÚ¡¢¿ÀÆàÀîÄº¾å·èÀï¤ÇÇÔÂà¤â£¹²ó£²»à¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥¯¥ëÃ£À®¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¥Ù¥¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡¡¢¦·è¾¡¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ£¶¡½£´²£ÉÍ¡Ê£²£´Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬²£ÉÍ¤È¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤Î²ÆÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢£±ÈÖ¡¦»°±º¤ÎÃæÁ°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë£±»àËþÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ïº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäº¸ÏÓ¡¦Æ£ÅÄ¤«¤é£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄ¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Î¾¹»·×£²£·°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ç®Æ®¤òÀ©¤·¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ£²ÅÙ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄ¶¶¯¹ëÆ±»Î¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨Æ¡£Í¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡×¤Î£µÊ¸»ú¤¬£±°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀË¤·¤¯¤â¹Ã»Ò±à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²£ÉÍ¤ÎÄÇÌÚ¶ª¸ÞÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿£¹²ó£²»à¤«¤é¤Î¼¹Ç°¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÃ£À®¡££³ÈÖ¡¦Êá¼ê¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£³²ó¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Î±¦ÍãÀÊ¤ËÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿°ìÈ¯¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À³èÌö¤Ë£Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖÄÇÌÚ¤¯¤ó¡×¤Î£´Ê¸»ú¤¬µÞÉâ¾å¡£
¡¡Éã¡¦¾¢¤µ¤ó¤âÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦Ä¶¹â¹»µéÊá¼ê¤Î¿ÀÆàÀîÄº¾å·èÀï¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÄÇÌÚ¤¯¤ó¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÄÇÌÚ¤¯¤ó¡¢¥×¥íÆþ¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¡ÖÄÇÌÚ¤¯¤ó¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Ù¥¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£