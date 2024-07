7月15日から17日の3日間、横浜スタジアムでジェイコム湘南・神奈川のスポンサーイベント「キッズ STAR☆NIGHT 2024 Supported by J:COM」が開催されました。イベントの最終日には、石塚英彦さんが登場。応援にかけつけたにしおかすみこさんとともに、球場を盛り上げました。「キッズ STAR☆NIGHT 2024 Supported by J:COM」で始球式を行った石塚英彦さんとにしおかすみこさん。中央はJ:COMのオリジナルキャラクターである“ざっくぅ”

2016年から開催されている「キッズ STAR☆NIGHT 2024 Supported by J;COM」は、横浜DeNAベイスターズとそのスポンサーであるJ:COMが、“野球を通して子どもたちの心身ともに健全な未来に貢献したい”という想いのもとに開催しているイベントです。関内駅構内、入場ゲート、スコアボードやフェンスなど、さまざまなところでイベント開催をアピールしています開催期間中は、J:COMのオリジナルキャラクターである“ざっくぅ”のグッズをプレゼントするクイズ企画、そしてそのグッズに同封されているQRコードから応募してベイスターズ選手のサイイン入りグッズがあたるWチャンス企画、“ざっくぅ”や選手のフォトプロップスと写真が撮れるフォトスポットの設置などが行われました。さらにもうひとつ、試合開始を盛り上げる始球式も行われています。7月15日はJ:COMによるベイスターズ応援プロジェクト「GIMME YOUR POWER PROJECT」のアンバサダーを務めるみやぞんさんが登場。7月16日は、ジェイコム湘南・神奈川が開催する「J:COM CUP学童軟式野球大会」の2023年度優勝チームである鵠洋パイレーツの長瀬開生選手がマウンドに上る予定でしたが、残念ながらこの日の試合は雨天で中止となってしまいました。7月15日に始球式を務めたみやぞんさん (C)J:COMそして最終日の7月17日の始球式を担当するのは、J:COMチャンネル『ジモトに乾杯!居酒屋 石ちゃん』に出演している石塚英彦さん。同番組で共演しているにしおかすみこさんも応援に駆け付けます。石塚さん・にしおかさんの登場に先立っては、ベイスターズファンの子供たちがスタメンキッズとして守備位置につきます。ダンサーの中にもキッズの姿が見えます。ダンスパフォーマンスが終わるとベイスターズの選手が守備位置につき、選手たちとしばし触れ合ったスタメンキッズたちがベンチに戻りました。スタメンキッズが守備位置につきますダンサーの中にもキッズの姿選手ちと言葉を交わすスタメンキッズたちそしていよいよ石塚さんがマウンドに上ります。過去に横浜スタジアムでの始球式を担当した経験があり、その際に三浦大輔監督にピッチングの指導を受けたという石塚さん。放たれたボールは残念ながらノーバウンドとはいきませんでしたが、スタンドからは大きな拍手が送られていました。石塚さんとにしおかさんが登場セットポジションから……放たれたボールはバウンドしてキャッチャーのミットへスタメンマスクの山本祐大捕手と握手始球式を終えた石塚さんとにしおかさんは、このあとベンチ裏で取材に対応してくれました。「ノーバウンドでいくつもりが、ボールに擦ったあとがついていて、逆にこれもいい思い出になります」と自身の投球を振り返った石塚さん。点数を付けるとしたら何点か、と問われると「僕は素人なんで、80点ですね。届くだけがすべてではないので。そしてこのボールとグラブをいただけたので100点です」という答えです。ご自身が横浜出身ということもあり、「横浜のみなさんがすごく優しくて。選手のみなさんもあんなに声をかけてくれるとは思わなかったんで、あらためて始球式をやってよかったなと思いました」と語っていました。擦ったあとのついたボール応援のにしおかさんは、いずれ始球式で投げてみたいと思いますか、と問われて、「え? いつか投げてみたい? いつか投げてみたいですけど、恐れ多いですよ!」という反応。石塚さんから「三浦監督を鞭で叩きたいって」と言われ、「許可がね、下りれば、はい……」とこちらも恐縮したリアクションでした。始球式を振り返るお二人「キッズ STAR☆NIGHT 2024 Supported by J:COM」ということで子供たちへのメッセージを求められると、石塚さんは「子供のころにはみんな夢を持っていると思うんですけど、まだ人生これからですので、なんにでもなれる可能性もあります。ただ夢で終わらせるんじゃなくて、ちょっと動いてみてください。なれるかもしれませんよ」と真面目に語ったあと、「あ、太りたいの? それなら寝る直前にものを食べてください」と笑わせます。にしおかさんはムチを手に、「ベイスターズの試合を通して、キッズに大きく羽ばたいてほしいと思っているのは、どこのどいつだい? あたしだよ!!!」とおなじみのフレーズで子供たちへのエールを送っていました。まじめなメッセージのあとはしっかり笑いにする石塚さんムチを手に、おなじみのキャラクターでメッセージを送るにしおかさん