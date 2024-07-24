16ºÐ¤ÎÄ¶¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¹Ô»Ê¤ò½±¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ä¡Ä¡Ö»ö¸Îw¡×¡Ö¥³¥±¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡×¡È½éÂÎ¸³¡É¤Ê»Ñ¤Ë»ëÄ°¼ÔÇ®»ëÀþ
¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ½½°ìÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¸Þ·î¾ì½ê¤«¤éÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Á¡¢ÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¤òºÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼ÍµÇ·½õ¡£ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¤¿¤á7¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤«¤éÉüµ¢¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë½ø¥Î¸ý½½»°ËçÌÜ¡¦±êË²¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤Î¼ã¼Ô¹Ô»Ê¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û16ºÐ¹Ô»Ê¤ò½±¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¡¡±êË²¤È½ø¥Î¸ý»°ËçÌÜ¡¦ÇòÎµ¡Ê²»±©»³¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±êË²¤¬¡Ö°ú¤Ã³Ý¤±¡×¤ÇÇòÎµ¤òÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢¹Ô»Ê¤È·ãÆÍ¡£¤¿¤Þ¤é¤ºÌÚÂ¼ÍµÇ·½õ¤ÏÅÚÉ¶²¼¤Ø¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Íî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÌÚÂ¼ÍµÇ·½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÅÚÉ¶¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹Ô»Ê¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±êË²¤Ï5¾¡ÌÜ¡¢ÇòÎµ¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÇ·½õÂç¾æÉ×¤«¤¡¡×¡Ö¤æ¤¦¤Î¤¹¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹Ô»Ê¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤¿¡×¡Ö»ö¸Îw¡×¡ÖÍµÇ·½õ¡¢½éÂÎ¸³¡×¡Ö¥³¥±¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿ÍµÇ·½õ¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢½êºî¤Ï¤Þ¤À¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸Þ·î¾ì½ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢À¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼ÍµÇ·½õ¡£¹Ô»Ê¤Ê¤¯¤·¤ÆÂçÁêËÐ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£¿ä¤·ÎÏ»Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿ä¤·¤Î¹Ô»Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢ÂçÁêËÐ´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë