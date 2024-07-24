¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢úÔÉÍ¤È¤Î¿ÀÆàÀîÄº¾å·èÀïÀ©¤·¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö£¸²ó¤Ë£´ÅÀ¡ª¡ª¡ª¡¡¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡¡¢¦·è¾¡¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ£¶¡½£´²£ÉÍ¡Ê£²£´Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬²£ÉÍ¤È¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤Î²ÆÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó£±»àËþÎÝ¡¢£±ÈÖ¡¦»°±º¤ÎÃæÁ°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë£±»àËþÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ïº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäº¸ÏÓ¡¦Æ£ÅÄ¤«¤é£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄ¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Î¾¹»·×£²£·°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ç®Æ®¤òÀ©¤·¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ£²ÅÙ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ëÆ±»Î¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨Æ¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡×¤Î£µÊ¸»ú¤¬£±°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡£¡Ö¿ÀÆàÀî·è¾¡¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤â¾å°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¡£¸²ó¤Ë£´ÅÀ¡ª¡ª¡ª¡¡¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Î¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¡¢¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢£¸²ó¤ËµÕÅ¾¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¾®³Þ¸¶°ÊÍè¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡×¤ÎÁá¤¯¤âÃæÆü¡¦¾®³Þ¸¶Åê¼ê¤òÍÊ¤·Í¥¾¡¤·¤¿£²£°£±£µÇ¯²Æ°ÊÍè¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¡¢¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡¡²£ÉÍ¹â¹»¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡¡Î¾¹»¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»î¹ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤ËÇï¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¾¹»¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï·è¾¡¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®¤Î²£ÉÍ¡¦ÄÇÌÚ¤Ø¤Î¡Ö·è¾¡¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®¡ª¡¡ÄÇÌÚ¤¯¤ó¡¢¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£