¡ÖÇÔÀï¸å¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¡Ä¡×¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤Ø¡ªÀä¹¥Ä´¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¦»³ËÜÍ´Âç¤ÎÉã¤¬¡ÖÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡×
º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î⼭ËÜÍ´⼤Êá¼ê¡Ê26¡Ë¡£ºòµ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¦ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤Î½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024 ²¤½£ÂåÉ½Àï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
2017Ç¯¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ÇÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¡¢ÂÇÎ¨3³ä8ÎÒ¡¢OPS¤Ï.736¡Ê7·î21Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï64Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢⾃⾝½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë°ìÎ®¤Î¥×¥íÌîµåÁª⼿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È⾔¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤ÈÍ´⼤Áª⼿¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆ±´ü⼊ÃÄ¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ÏÅö»þ¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Í´⼤Áª⼿¤Îº£µ¨¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿⼼¶¤Ç⾒¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Á°ÊÔ¡Ø¡Ö·ù¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤Ø¡Ä¡ªÀä¹¥Ä´¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¦»³ËÜÍ´Âç¤ÎÉã¤¬¸ì¤ë¡ÖÌîµå¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Í´Âç¥Ñ¥Ñ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Ìîµå¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë
ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÍ´⼤Áª⼿¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï⼀ÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀÎ¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤Æ¤ª¤À¤ä¤«¤Ê⼦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£⼩¤µ¤¤»þ¤«¤é¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ê¤ó¤Æ⾒¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÌîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÁê⼿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È⽂¶ç¤¬¤¢¤ì¤Ð⾔¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬⼊¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£»û⽥¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É³Î¤«¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍ´⼤¤ÈÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍ´⼤Áª¼ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ⼈¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¬ÎÀÀ¸³è¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ºÙÀî¡ÊºÙÀîÀ®Ìé¡¢¸½ºß¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º½êÂ°¡Ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤¬´¶¤¸¤¿Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê
Í´⼤¥Ñ¥Ñ¤Ï¿Æ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¤ËÌîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£Àº¿ÀÌÌ¤Î¤³¤È°Ê³°¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï⼀ÅÙ¤â⼝½Ð¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áê⼿¤Ï¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë⼈¤Ë¤¢¤¢¤¸¤ã¤³¤¦¤¸¤ã¡¢¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¼«¿È¡¢»Å»ö¤Î¾Æ¤⿃¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«⾔¤ï¤ì¤ì¤¿¤éÊ¢⽴¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ø¤·¤Ð¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤«¤éµ»½Ñ¤Î¤³¤È¤Ï⾔¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°§»¢¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àº¿ÀÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
⾔¤¦¤³¤È¤Ï⾔¤¦¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤¨¤Æ⾔¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿Æ⼦¤Ç¤¢¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁê⼿¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÍ´Âç¥Ñ¥Ñ¤¬¡¢Â©⼦¤Î¡Ö⼤À®⻑¡×¤ò´¶¤¸¤¿⼀Ëë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï7⽉11⽇¤ÎÂÐÃæ⽇¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¡¢º£µ¨¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾¾ËÜÎ¿¿ÍÅê⼿¤Ø¤ÎÊÖµå¤ò⾒¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£¾¾ËÜÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯º¸¤Ë°ï¤ì¤¿¤Î¤òÁ´¿È¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»ß¤á¤ë¤È¡¢ÊÖµå¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¸ª¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÊÖµå¤Ë¤â¤É¤³¤«¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë⾒¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÖ¤¤¤ÆÊÖµå¤·¤Æ¡ØÍî¤ÁÃå¤±¤è¡Ù¤ÈÅê⼿¤ËÅÁ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âÀÜÀï¤Ç¡¢ÀÚ⽻µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì⾯¤Ç¡£·Ð¸³ÀÑ¤ó¤Ç¡¢⼤¤¤¯À®⻑¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¶á¤¯¤Ë¥È¥Ð¤µ¤ó¡Ê⼾Ãì¶³¹§¡Ë¤ä¸÷¤µ¤ó¡Ê°ËÆ£¸÷¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â⼤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÎÍº¶«¤Ó¤Î¼ç¤Ï¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢Í´⼤Áª⼿¤ÎÀ®⻑¤ò´¶¤¸¤¿¾ì⾯¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë»î¹ç¸å¤ÎÏÃ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§5·î25Æü¤Î¹Åç¥«¡¼¥×Àï¤Î¤³¤È¡£±äÄ¹12²ó¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔÀï¡Ë¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¼Ê¹¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÍ´⼤¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È⾃Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£⾃Ê¬¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢ÅÀ¼è¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Í´⼤¤Ë¡Ø²¿¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤é¡ØÉé¤±¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¬¤ë⼈´Ö¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È⾃Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤â¤·¤½¤ì¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¬⼤⼈¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¤Ç¤¹¤è¡×
Í´⼤Áª⼿¤Ëñá¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë⾏¤Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÍÚ¤«±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â⾵¤Î±½¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡ÖÅ¹¤Ç¤ÏÀïÎÏ³°¤Ç¤¹¤ï¡ª¡×
¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²¿»ö¤Ë¤â¼ÂÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈà¤Î⼈¤È¤Ê¤ê¤Ï¡¢Í´Âç¥Ñ¥Ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ø¶ú¾Æ¤GAO¡Ù¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌîµå¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Å¹¤Ç¤ÏÀï⼒³°¤Ç¤¹¤ï¡£Ëå¤Î⽅¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É»Å»ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢Í´⼤¤Ë¤Ï⽫Àö¤¤¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÁÇÄ¾¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ó¤Î¡©¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë¤ÏÃí¤²¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡ª(¾Ð)¡×
»þ¤Ë¿¿⾯⽬¤Ë¡¢»þ¤Ë¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢»ä¤ÏÍ´⼤¥Ñ¥Ñ¤È¤ÎÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Í´⼤Áª⼿¡¢¤É¤¦¤«¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ¯¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Í´⼤¥Ñ¥Ñ¤ä¤´²ÈÂ²¤Ï¡¢⾔ÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¤¸¤À¡£Í´⼤Áª⼿¤Ê¤é¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆü¡¦Î¶¶õ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÀïÎÏ³°¡×¤â¡ÄÎ©Ï²´ÆÆÄ¡¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¥É¥ó°ú¤¡¢ÊÒ²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ÖË½¸À¡×