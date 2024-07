愛って何？　尾崎繁美さんが驚いた、幼き尾崎裕哉の中に見えた尾崎豊「らしさ」

1992年4月25日、26歳の若さで旅立ったカリスマロックシンガーの尾崎豊さん。彼が突然旅立ってから今年で32年、33回忌を迎えました。尾崎さんと18歳で出会い、20歳で結婚、21歳で息子・裕哉さんを出産し、24歳で夫の死別を経験した妻の尾崎繁美さん。

長く封印してきた豊さんとの想い出を解き、没後30年を機に連載『30年後に語ること』として発表。2023年7月からは、豊さんが旅立った後、息子の裕哉さんとともに歩んだボストン母子留学の日々を新連載『笑顔を守る力』として寄稿しています。

7月24日は、裕哉さんの35回目の誕生日です。前編では、6月16日に開催された息子・尾崎裕哉さんのライブ『OZAKI PLAYS OZAKI 1』から母親が間近で見てきた尾崎DNAについて寄稿いただきました。後編では、今回のライブへの想いとともに、裕哉さんの音楽の目覚めに、子どものころからどのように母親として接してきたのか続けて綴っていただきます。

旧メンバーも感じたそっくりな「立ち姿」

今回のライブで、豊の当時のバンドメンバーの皆さんが、裕哉の後ろ姿や出立ち、笑い方、ピアノで『卒業』を弾く姿など......ふとした仕草や佇まいが驚くほど似ていると話されていました。これは、裕哉を実際に見ると、うなずけます。

豊が旅立った時、裕哉はまだ2歳9ヵ月だったので、本人にどれだけ父親の記憶が残っているのかと言えば「一瞬の面影だけ」なのだそうです。私も裕哉にあえて父親のことを細かく伝えずに育ててきました。と言うのは、当時あまりにゴシップ記事が多く、そういった様々な情報に惑わされることなく、ただ、スクスクと心豊かに育ってほしかったからです。

しかしながら、DNAの成せる技なのか、幼少期から至る所で父から受け継がれた素養だと感じる部分があり、父と息子の絆を実感する不思議な瞬間でもありました。

これは2歳半の頃のことですが、”パパのCD”をラジカセでかけてと何度もせがまれ、家のカーテンをライブの舞台袖と見立て、そこから音楽に乗って登場し、「ワン・チュー・チュリー・フォー」と言って、祖母に買ってもらったミニギターで弾く真似をしながら、ラジカセのアンテナをマイクスタンドにして、おもちゃのマイクで歌っていました。生前、豊も「ヒロちん、可愛いすぎる!」と息子のこの姿に歓喜していました。「絶対に同じミュージシャンにする!」と。

「ピアノとギターをやらせたい」と、豊が言っていたのもあり、豊が旅立った後になってしまいましたが、3歳の時にヤマハ音楽教室に入れたのが初めての習い事でした。私の母が昼間は私の代わりに裕哉の面倒をみていたのですが、教室に裕哉を連れて行った際、「はい、みなさん座って......」と先生が言うと、一人だけ立ってみせて、「はい、みなさん立ってください」と言われると、今度は一人で座ってみせる。もっと目をかけてほしい、注目されたいというような行動を自然としていたようで、そういった姿は幼い頃の豊にそっくりでした。

4歳の時にデザイン事務所に一緒に連れて行くと、いきなり椅子の上に立ち「自由って一体なんだ!」「まぼろしが見える......」と豊の歌にでてくるような大人びたセリフを言ってみたりするのです。これはもう「宿っている」としか思えない出来事でした。

音楽には接してほしいけれど、躊躇もあった

基本的に息子が興味を持つことは何でもチャレンジさせてあげようという考えでした。音楽については、豊が「ピアノとギターをやらせたい」と生前に話していたこともあり、ボストンでの生活の中で機会があればピアノは習わせたいと思っていました。

ですが、豊の創作に関する深い悩みや葛藤などを間近で見ていたこともあり、音楽に対して喜びの感情だけではなく、どこか怖さを抱いてしまうナーバスな感情もあったのです。

裕哉が小学6年生の時、勉強机の上にノートが置いてあったので、最初のページを開いてみたら、「What is love?」と書いてあるのを見つけて......その瞬間、「えっ!嘘でしょ!?」と言葉を失いました。これは以前、豊のノートの見開きページにも同じように書かれていた言葉だったからです。裕哉の中のDNAがこれからどんなふうに未来と繋がり、その扉が開かれていくのか。この時は正直、「将来パパと同じ道に進んでしまったら......」、そう考えると、心情的に一抹の不安がよぎりました。

裕哉は小学6年生の時、ボーディングスクールも併設してあるマサチューセッツ州の男子校で寮生活をしていました。その学校でポエム発表会があり、その時に裕哉が綴った作品が選ばれ、校内に飾られたのですが、先生や生徒、親御さんの間でとても評判になったことがありました。『When I meet you......』というタイトルの詩です。

この学校ではインターナショナルの生徒一人一人にホストファミリーが付いてくれるのですが、このポエムを見たホストファミリーのリンダから電話がかかってきて、「Shigemi、ヒロが描いた詩を観た?」「もう本当に素晴らしくて、先生も生徒もみんなこの詩を読んで涙を流している」と、大絶賛だったのです。

この詩の最後のフレーズは、「When I meet you, I want to say...... "Thanks Dad"(会ったら言いたい、“お父さん、ありがとう”.)」と記されていて......。私も切なくて読むたびに泣きました。

誰が教えたわけでもないのに、受け継がれるDNA

裕哉はボストン滞在中、補習校の日本語学校にも月に一度通っていて、結局、中学2年生までの6年間在籍していました。私は息子が育ったアメリカの地でも日本の授業や運動会を体験して文化や情緒などを少しでも味わい視野を広げてほしかったのです。

最近、当時中学2年生の終わりに書いたその文集がでてきたのですが、なんと題名が『刻まれていく人生』という作文でした。5歳からアメリカで育ったというのに、文章の言い回しが、”父が遠い人となった”、”見なれない地を歩く”などと書いていたり……。題名からしてもそうですが、すでに「人生は刻まれていくものである」と悟っているようなところに尾崎魂の感性というか、ミニチュア豊が息づいていて、正直怖さも感じたりもしました。

当時、裕哉は14歳でしたが、豊も14歳の時にはすでに作詞作曲をしていて、中学時代の先輩によると、放送室にある小さな防音室で自作の歌をギターで披露してくれていたらしく、「目覚めたら君が隣で微笑んでいて......」というような大人びた歌詞だったそうです。豊の女子友たちは”やらしー”とか茶化したりしていたそうですが、当時のノートにも、やはり14歳で使う言葉のセンテンスではなく、早熟だったのだなと驚きます。

豊と裕哉は親子なのでDNAの凄さや似ているところもあり、感性豊かなところも同様ですが、でも、お互いの個性は似て非なりという部分もあります。昭和バブル時代や平成IT世代など時代背景も違うし、日本とアメリカと育った環境も違いますし、何より両親が違います。違う人間なのだから違って当たり前で、同じであることはありえません。

イメージとして、豊は優しさに儚さをまとっていて、壊れていまいそうな繊細な強さを感じていましたが、裕哉はその対極で、優しさにしなやかさがほどこされ、柔軟な強さを持ち合わせている感じがします。

豊は「点から面」へ、ひとつのことから世界を広げていくというか、細部から全体を見据えるタイプでした。一方で裕哉は対照的で、「面から点」へと、全体像を捉え、対局的な視点から物事を考えるタイプ。幼少期からアメリカで暮らしていた経験からか、グローバルな視点や視野を持っているからなのか、広い視点から手繰り寄せていくような気がします。アプローチはお互いに違うのですが、二人の根底にあるものは「What is Love?」という普遍的なテーマが共通したりするのです。

この二人の内に秘めている可能性や眠っている特性を見出し、豊の儚さを受け止め、裕哉のしなやかさを育てる。そして、それらを導くことが私の役目だと感じていたのです。

