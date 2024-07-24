¥â¥Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó Âè190²ó SWITCHBOT¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK10+¡×¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉÒ´¶ÁØ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡ÊÁ°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
SWITCHBOT¤¬2023Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK10+¡×¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¡¢É¸½àÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤âÄ¾·Â¤¬Ìó10Ñ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÛ°ú¤È¾²¿¡¤µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÆóÅáÎ®¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¯Çä¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤È¤Ê¤ëº£½Õ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOURNAL STANDARD FURNITURE¡×¤Î´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤À¡£
Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢Æ±¼Ò ÆüËÜË¡¿Í¡¦¹ñºÝËÜÉôÆüËÜ»ö¶ÈÉô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼/»ö¶È³«È¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎËÌÅç¾Í»á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ°Ê³°¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
SWITCHBOT¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK10+¡×JOURNAL STANDARD FURNITURE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë
É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¾®·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÅç»á¤Ï¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁõÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¶õ´Ö¤Î°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¤òµÛ¤¤¹þ¤à»þ¤Î¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âËÜÂÎÆâ¤Î¥´¥ß¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤â¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¥ß¤ò³°¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¥Û¥³¥ê¤ò´Þ¤ó¤À¶õµ¤¤òµÛ¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÛ¤¤¾å¤²Êý¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤ò¾®·¿²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀß·×¤ä¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
K10+¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Æ°ºî²»¤¬ÀÅ¤«¤ÊÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ"SilenTech"¤Ë¤è¤ê¡¢À¶ÁÝ»þ¤ÎÆ°ºî²»¤ÎÁû²»¥ì¥Ù¥ë¤Ï50dBÌ¤Ëþ¤ÈÌó50¡óÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖK10¼«ÂÎ¤¬¸½»þÅÀ¤Çºî¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤ÊºÇ¹â¤ÎÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¹ç¤¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬²»¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµÛ°úÎÏ¤Ï¾å¤²¤Æ¡¢²»¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤â¤¬ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤À¡£¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤ËSilenTech¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÌÅç»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë²»¤Î¸¶°ø¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏµÛ¤¤¹þ¤àºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÉô¤òÉ÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÛ°úÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤¬Í¾·×¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¼¤º¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÄã²»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ËÀÜ¤¹¤ëÁ´Éô¤ÎÉôÉÊ¤ËËÉ²»ºÞ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²»¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥´¥ß¼«Æ°¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡£¡ÖÉ÷Ï©¤ò¹©É×¤·¤Æ²»¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â½Ð¸ý¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ö¤óµÛ¤¤¹þ¤àÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÛ¤¤¹þ¤à»þ¤ËÉ÷¤¬ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ä¤à¤¸É÷¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤ÆµÛ°úÎÏ¤¬¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¥´¥ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸¦µæ¤ò¤«¤Ê¤ê½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÄÉ²ÃÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤¬ºÇ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÉôÊ¬¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢»È¤¦¿§¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ì¤É¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀèÊý¤È¤«¤Ê¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤â¤È¤â¤Èµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤à¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Î¤È¤³¤í¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¿§¤òÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÁÇºà¤ÎÉ½¾ð¤âÀ¸¤«¤·¤¿¿§¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼·èÄê¸å¤Ï¡¢¥í¥´¤Î°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¡¢¿§¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÖJOURNAL STANDARD FURNITURE¡×¤Î¥í¥´¡£¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤À
¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤äµ¡Ç½ÌÌ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸»ÅÍÍ¤À¤¬¡¢²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤À¤±¥´¥à¥Ö¥é¥·¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÌÓ¡Ü¥´¥à¥Ö¥é¥·¤Ï¾²¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëºÝ¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¿¥Ú¥¿¤·¤¿²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥´¥à¥Ö¥é¥·¤Ï¥´¥ß¤Î»ÄÎ±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¿§¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥´¥àÀ½¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2022Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿S1/S1+¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¿·¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½ü¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖS¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈK¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏS1¤Î¼¡¤ËS10¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾®·¿¥¿¥¤¥×¤ÎK¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿S10¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¼«Æ°µëÇÓ¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëIoT¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢²æ¡¹¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SWITCHBOT¤¬Í¥¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢S1/S1+¡¢K10+¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢SWITCHBOTÂè3ÃÆ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖS10¡×¡£¼«Æ°µëÇÓ¿å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢IoT¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À
SWITCHBOT ÆüËÜË¡¿Í¡¦¹ñºÝËÜÉôÆüËÜ»ö¶ÈÉô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼/»ö¶È³«È¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎËÌÅç¾Í»á
SWITCHBOT¤¬2023Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK10+¡×¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¡¢É¸½àÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤âÄ¾·Â¤¬Ìó10Ñ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÛ°ú¤È¾²¿¡¤µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÆóÅáÎ®¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¯Çä¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤È¤Ê¤ëº£½Õ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOURNAL STANDARD FURNITURE¡×¤Î´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤À¡£
SWITCHBOT¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK10+¡×JOURNAL STANDARD FURNITURE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë
É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¾®·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÅç»á¤Ï¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁõÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¶õ´Ö¤Î°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¤òµÛ¤¤¹þ¤à»þ¤Î¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âËÜÂÎÆâ¤Î¥´¥ß¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤â¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¥ß¤ò³°¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¥Û¥³¥ê¤ò´Þ¤ó¤À¶õµ¤¤òµÛ¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÛ¤¤¾å¤²Êý¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤ò¾®·¿²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀß·×¤ä¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
K10+¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Æ°ºî²»¤¬ÀÅ¤«¤ÊÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ"SilenTech"¤Ë¤è¤ê¡¢À¶ÁÝ»þ¤ÎÆ°ºî²»¤ÎÁû²»¥ì¥Ù¥ë¤Ï50dBÌ¤Ëþ¤ÈÌó50¡óÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖK10¼«ÂÎ¤¬¸½»þÅÀ¤Çºî¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤ÊºÇ¹â¤ÎÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¹ç¤¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬²»¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµÛ°úÎÏ¤Ï¾å¤²¤Æ¡¢²»¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤â¤¬ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤À¡£¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤ËSilenTech¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÌÅç»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë²»¤Î¸¶°ø¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏµÛ¤¤¹þ¤àºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÉô¤òÉ÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÛ°úÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤¬Í¾·×¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¼¤º¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÄã²»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ËÀÜ¤¹¤ëÁ´Éô¤ÎÉôÉÊ¤ËËÉ²»ºÞ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²»¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥´¥ß¼«Æ°¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡£¡ÖÉ÷Ï©¤ò¹©É×¤·¤Æ²»¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â½Ð¸ý¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ö¤óµÛ¤¤¹þ¤àÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÛ¤¤¹þ¤à»þ¤ËÉ÷¤¬ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ä¤à¤¸É÷¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤ÆµÛ°úÎÏ¤¬¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¥´¥ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸¦µæ¤ò¤«¤Ê¤ê½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÄÉ²ÃÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤¬ºÇ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÉôÊ¬¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢»È¤¦¿§¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ì¤É¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀèÊý¤È¤«¤Ê¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤â¤È¤â¤Èµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤à¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Î¤È¤³¤í¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¿§¤òÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÁÇºà¤ÎÉ½¾ð¤âÀ¸¤«¤·¤¿¿§¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼·èÄê¸å¤Ï¡¢¥í¥´¤Î°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¡¢¿§¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÖJOURNAL STANDARD FURNITURE¡×¤Î¥í¥´¡£¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤À
¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤äµ¡Ç½ÌÌ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸»ÅÍÍ¤À¤¬¡¢²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤À¤±¥´¥à¥Ö¥é¥·¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÌÓ¡Ü¥´¥à¥Ö¥é¥·¤Ï¾²¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëºÝ¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¿¥Ú¥¿¤·¤¿²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥´¥à¥Ö¥é¥·¤Ï¥´¥ß¤Î»ÄÎ±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¿§¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥´¥àÀ½¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2022Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿S1/S1+¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¿·¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½ü¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖS¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈK¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏS1¤Î¼¡¤ËS10¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾®·¿¥¿¥¤¥×¤ÎK¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿S10¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¼«Æ°µëÇÓ¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëIoT¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢²æ¡¹¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SWITCHBOT¤¬Í¥¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢S1/S1+¡¢K10+¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢SWITCHBOTÂè3ÃÆ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖS10¡×¡£¼«Æ°µëÇÓ¿å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢IoT¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À
SWITCHBOT ÆüËÜË¡¿Í¡¦¹ñºÝËÜÉôÆüËÜ»ö¶ÈÉô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼/»ö¶È³«È¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎËÌÅç¾Í»á