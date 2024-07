【アーケードアーカイブス VS. ワルキューレの冒険 時の鍵伝説】7月25日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス VS. ワルキューレの冒険 時の鍵伝説」を7月25日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「VS. ワルキューレの冒険 時の鍵伝説」は時の鍵を使ってマーベルランドを支配するゾウナを倒し、平和を取り戻すRPG。1986年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発売された。

ワルキューレは敵を倒すと経験値を獲得でき、宿屋でレベルアップができる。各地でアイテムを集めて城で待つゾウナを倒そう。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

【スクリーンショット】

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。

7月25日は「VS. ワルキューレの冒険 時の鍵伝説特集」となり、開発の岡本進一郎氏、冨士宏氏、川田宏行氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

VS. ワルキューレの冒険 時の鍵伝説 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.