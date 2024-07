対戦格闘ゲーム『SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS (SVC CHAOS)』が復活! 価格は2980円(税込み)で、Nintendo Switch、PlayStation4、PC(Steam / GOG.com)といったプラットフォームで配信されている。

SNKとCAPCOMの人気キャラクターたちが一堂に会するドリームマッチ! 『SVC CHAOS』

『SVC CHAOS』は、2003年にリリースされた対戦格闘アクションゲーム。SNKの「THE KING OF FIGHTERS」シリーズ、CAPCOMの「STREET FIGHTER」シリーズを筆頭に、両社のタイトルから総勢36体のキャラクターが登場。夢の対戦カードを楽しむことができる。

今回のリリースにあたっては、ロールバック方式ネットコードに対応。また、9人まで参加できるロビー機能を搭載。大会形式が選べるトーナメントモードも実装されており、快適なオンライン対戦が楽しめるという。

さらにキャラクターごとの当たり判定範囲が分かる「当たり判定表示機能」も搭載されており、対戦にあたってのトレーニングも行いやすくなっている。このほか、キーアートやキャラクターイラストなど全89枚が閲覧できるギャラリーモードも用意されているとのこと。

(c)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(c)CAPCOM

(c)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

(c) GOG sp. z o.o. All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)