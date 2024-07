【「パリピ孔明」:第116話】7月24日 公開

講談社は、マンガアプリ「マガポケ」にてマンガ「パリピ孔明」の【第116話】「エクセル・ツインズ」を7月24日に無料公開した。

「パリピ孔明」は、若い肉体に戻り現代日本へと転生した名軍師・諸葛孔明がシンガーを目指す主人公・月見英子の夢を叶える軍師として活躍する姿を描く音楽青春コメディ作品。

【第116話】「エクセル・ツインズ」では、ZECT東京でのワンマンライブが決まった英子が、ライブのタイトルに悩む様子が描かれる。そこに英子の前座を務めるという「エクセル・ツインズ」の2人が現われて……。

なお、現在マガポケでは【第116話】「エクセル・ツインズ」のほか、【第114話】から【第115話】までが無料公開されている。

【パリピ孔明】

五丈原の戦いで死期を迎えた名軍師・諸葛亮孔明は、若い肉体に戻り、現代日本へと転生した! 渋谷のパリピ達に誘われ、たどり着いたのはダンスミュージックが鳴り響くチャラめなクラブ。そこでシンガーを目指す月見英子と出逢い、孔明の二度目の人生が幕を開けた! 三国志時代、天下泰平のために生きた彼は、なんの為に生きるのか--!!

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.