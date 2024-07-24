¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£ÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í³¦¡ÈÉÔÊ¸Î§¡É¸ì¤ë¡¡»ý¤Á¥Í¥¿¤ÇÂ¾¿Í¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿ºÝ¤ÎËÜ²»¤Ï¡©¡ÖÁ´Á³OK¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í³¦¤Î¡ÈÉÔÊ¸Î§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸ÍÌ¾¿Í¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎËÜ²»¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ö¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤µ¤ó¤¬¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ë¤ä¤ó¡£ÃçÎÉ¤¯¤ä¤í¤¦¤¼¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É½ÌÌ¾å¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¡ÈÆóÈÖÀù¤¸¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢Â¾¿Í¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í!¤Ç¤â¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³OK¤À¤±¤É¡¢¼»ÅÊ¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö»öÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤¢¤ë?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¸¢Íø¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¤¢¡Á¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡£»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Á¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£