¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ò¼ÂÉã¤¬ÌÔÈãÈ½¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Þ¥¹ÀïÁè½ä¤ê
¡¡ÊÆÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥©¥¤¥È¡Ê£¸£µ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÁè¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê£´£¹¡Ë¤ÎÎ©¾ì¤òÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ»ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ô¥©¥¤¥È¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¼Ô¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢ÆñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆñÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉðÁõÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ê£Õ£Î£È£Ã£Ò¡Ë¤ÎÆÃ»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»ÌäÂê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î£·Æü¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òµÞ½±¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¡¢Ê°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Æ¥í¹Ô°Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ºá¤â¤Ê¤¤¥¬¥¶¤ÎÌ±´Ö¿Í¤ÎÌ¿¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤ÎÌ¿¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤Ï¡¢Åù¤·¤¯ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÇ®¿´¤Ê»Ù»ý¼Ô¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï°Û¼Á¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù±ç¼Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ô¥©¥¤¥È¤ÏÆ±»ï¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏÌ¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤ÈÁè¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¹ñÏ¢¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍø³²´Ø·¸¤äËÜÅö¤ÎÏÃ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÇÉ¤Î¥ô¥©¥¤¥È¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¶¯¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¥¤¥È¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ï°Ï¤ï¤ì¤¿à¥Ð¥Ö¥ëá¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸à³Î¤«¤Ê¾ðÊóá¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£