イギリスのインディーロックバンド Blossomsが、新曲「Perfect Me」をリリース。あわせて、同楽曲のMVが公開された。

(関連:【映像あり】Blossoms、ニューアルバムより新曲「Perfect Me」MV)

同曲は、ニューアルバム『Gary』から3曲目の先行シングル。ビデオを監督したジェームズ・スレイターは、以前にも「Young Girlfriend」の映像を手掛けている。同曲について、リードシンガー トム・オグデンは「“Perfect Me”は、普段の僕たちの曲作りとは違っていました。僕たちはいつも自宅で曲を書き、それを仲間のところに持ち寄ります。この曲に関しては、何もない無の状態から制作。シンセのシーケンスを用いて、僕たちはスタジオでゼロから作り上げました。すごく自然に出来たため、エネルギーに溢れています。実際にはありえない完璧な存在について歌っています」と語った。

ニューアルバム『Gary』は、バンドにとっておなじみのコラボレーターであるザ・コーラルのジェイムズ・スケリーと、「What Can I Say After I’m Sorry?」や「Nightclub」を手掛けたジャングルのジョシュ・ロイド・ワトソンがプロデュース。アイルランド人シンガーのCMATも、アルバム収録の「I Like Your Look」と「Why Do I Give You The Worst Of Me?」の2曲を共作している。

(文=リアルサウンド編集部)