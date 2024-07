ジュンス、日本で開催の「DREAM CONCERT」に出演決定！小室哲哉のヒット曲を披露へ

2025年の「日韓国交正常化60周年」を一年後に控え、韓国で30周年の歴史を誇り、数々の伝説のステージを作ってきたDREAM CONCERTの精神を引き継いだ「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」が、ベルーナドーム(埼玉県)にて8月10日、11日に開催される。韓国の著名なK-POPアーティストたちが日本でパフォーマンスをするにあたり、J-POPアーティストたちとの調和と友情のコラボレーションステージを作るためにさらなる準備が進んでいる。

開催が迫る中、本日(24日)「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」の8月10日の公演に、ジュンスが出演することが発表さた。東方神起時代から多くのファンに支持を得てきた彼は、激しいダンスはもちろんK-POPアイドルの中で歌唱力がトップクラスの歌手として知られている。また、歌手だけでなくミュージカル俳優としてのキャリアも華々しく、デビューから約2年で「ミュージカル大賞」で主演男優賞を受賞し、韓国トップクラスのネームバリューを誇るオールラウンダーなエンターテイナーとして位置づけられている。さらに今回のステージで、彼は日韓両国間の友情を体現する意味で、日本のレジェンドプロデューサー、小室哲哉のヒット曲のうち一曲をアレンジし、彼ならではの歌唱でスペシャルステージを披露する予定だ。今回、どのような楽曲を歌うことになるのか、多くの期待が寄せられている。先立って公開された北山宏光の出演発表にも注目が集まる中、ジュンスの出演発表後に合流するJ-POPアーティストたちは誰なのか、さらに関心が集まっている。統括プロデュースと演出を手がける韓国音楽界の巨匠オ・ジュンソン監督(Forest Media代表)は、「『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』は、多様なジャンルのアーティスト達が総出演する歴代最高のラインナップになるであろう」とコメント。今後、日本を皮切りに、アメリカ、ヨーロッパ、香港、タイ、ベトナム、オーストラリア、マレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど世界各地で開催される予定だ。「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」には韓国を代表するプロダクションであるHYBE、JYPエンターテインメント、SMエンターテインメントなどに所属するアーティストはもちろん、レジェンドアーティストや多様なジャンルのアーティスト、多彩な個性を持つ次世代K-POPルーキーアーティストまで多数が合流し、いつにも増して強烈なステージが期待されている。

■公演概要

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」

日程:2024年8月10日(土)、11日(日)

会場:ベルーナドーム(西武ドーム)



【出演アーティスト】

◯8月10日

ジュンス、北山宏光、チェン、チェ・スホ、EPEX、ハ・ソンウン、ヘンリー、JD1、K4、NEXZ、NOMAD、tripleS、シウミン…and more



◯8月11日

BADVILLAIN、DAY6、KISS OF LIFE、NCT WISH、NewJeans、ONEW、The KingDom、TRENDZ、TWS…and more



主催:Forest Media Inc、社団法人韓国芸能制作者協会、京郷新聞社、株式会社 Forest Japan



※追加出演アーティスト、MC、チケット情報などは公式サイトにて発表いたします。



■関連リンク

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」公式サイト