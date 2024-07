【プロ野球スピリッツ2024-2025】9月19日 発売予定価格: 通常版 9,790円 デジタルデラックス版:14,850円 CEROレーティング:A(全年齢対象)プレイ人数:1人(オンライン時:1~2人)

コナミデジタルエンタテインメントは、9月19日に発売を予定しているプレイステーション 5/Steam用スポーツ「プロ野球スピリッツ2024-2025」の新トレーラー「PLAYER DETAILS」を公開した。また、新搭載されるエディット機能などについての新情報も解禁となった。

本作では、ボールの物理挙動を見直し、打球のスピードやかかる重力、空気抵抗など、スタジアムで見る打球を目指して一新。試合中の選手モーションを再構築し、さらなるリアルさを追求している。

打球や投球を計測・分析し、選手のパフォーマンスを可視化する「トラッキングデータ」搭載

プレー中、打球の速度や角度など数値化されたデータがリアルタイムに表示される。打球だけでなく、ランナーのタイムや野手のフライキャッチ時の走行距離、ゴロアウト時の送球距離なども表示されるため、野球のプレーを客観的なデータで確認できる。

新たに搭載したエディット機能も充実

新たなエディット機能では、オリジナルチームの作成やユニフォームのデザイン、投・打のフォーム、ベンチ前でのホームランパフォーマンスなどを細かく自分好みに設定できるようになる。

また、新モード「白球のキセキ」などで作成したオリジナル選手は、瞳や髪型、体型などの人体モデルも詳細に設定可能で、調整できるパーツ項目は、120以上にも上る。

野球用具メーカー「SSK」、「ZETT」、「MIZUNO」全面協力でプロモデル仕様のギアを再現

プロ野球選手の個人仕様モデルを3Dスキャナーによって高精細に再現。ゲーム内では、その選手本人が装備しているほか、オリジナル選手に装備させることができる。グラブやバット、スパイクも個人仕様モデルが一部再現されている。

【SSK】【ZETT】【MIZUNO】

※個人仕様モデルは、本人以外のプロ野球選手が装備することはできません

※発売後に配信されるアップデートで追加予定

