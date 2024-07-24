暑さ続く中国重慶市で「避暑観光」活発化
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を走行する観光バス。（重慶＝新華社記者/劉潺）
【新華社重慶7月24日】中国重慶市では厳しい暑さが続く中、標高の高い観光地を訪れる「避暑観光」が活発化している。標高1100〜2033メートルにある武隆区の国家5A級（5段階の最高ランク）観光地「仙女山風景区」は連日、涼を求める市民でにぎわっている。
22日、重慶市武隆区にある仙女山国家森林公園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区で観劇に向かう観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園。（ドローンから、重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区で観劇する観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区で上演された演劇の一場面。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を走行する観光バス。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区で上演された演劇の一場面。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）
22日、重慶市武隆区の仙女山国家森林公園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/劉潺）